Sorpresa viral en el primer mundo: la tiktoker argentina que mostró su llegada a Roma y dejó a todos helados

Embed - MELINA MORIATIS on Instagram: "Estas tomas las grabe en los alrededores de la zona más turística de Roma y en la zona de la terminal. Claro que no toda la ciudad es así, pero la suciedad se ve por todos lados. Europa no es la perfección, cada país tiene sus problemas y altibajos. Pero realmente esto me sorprendió mucho . Que esta pasando con Roma? #roma #italia #problemassociales #crisiseconómica #economia #contaminacion #suciedad #inmigracion #parati #foryou #viral #viralvideos #reelvideo #reel #reelsinstagram #video #polemica #viajes #travel #primermundo"

