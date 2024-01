Lo que se dice en las mesas

Desde las gestoras y las consultoras llueven reportes sobre el bono para los importadores y cuál comprar. Sin embargo, por lo que se escucha entre los importadores, que siguen quejándose de la inactividad del nuevo sistema para compras en el exterior, sería mejor “poner la propia” yendo al CCL y listo, en lugar de ir al bono, porque no le ven mucha vida útil. No hay duda de que algunos miembros del Gobierno son prestigiosos y reconocidos en su metier, pero la gestión pública es otra cosa y se está viendo, ya desde antes de asumir, no sólo por desacertadas declaraciones o anuncios sino también por los manejos con los medios y ciertas actitudes de “patrones de campo”. Que muchos, sobre todo el Presidente, eran novatos en el tema de la gestión pública no extraña, pero sí inquieta quién asesora o toma ciertas decisiones porque parecen elefantes en un bazar sin la menor muñeca negociadora. Esto lleva a los operadores e inversores a preguntarse si todo lo visto hasta ahora, que se lo vistió como música para los oídos del mercado, es parte de una estrategia maquiavélica de patear el tablero y ante el fracaso mostrar la verdadera esencia, o más bien se trata de mucha improvisación y torpeza. Ya veremos.