Luciano Castro compartió un video manejando con su hija parada en el asiento, y ahora evalúan sacarle la licencia

Estas imágenes llamaron la atención de Pablo Martínez Carignano, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que decidió compartir el video en su cuenta como un ejemplo de lo que no hay que hacer al estar al volante. Además trascendió que el actor está citado por las autoridades de Vicente López, donde se emitió su registro, para que se haga una reevaluación de su licencia de conducir.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdV5moqse1C%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHhFkUA2ooZCcE6WudMv2Tyouv98nDMZBDxpGc3lJCXigzM5QhnHoqXgDsxeiD0wAKK3Ddps2lb7xcE0EH2yYIZAvJ4RV1fiIKCFImZB6pKtU2ob8ddfzV8ZABxxnkt6g8zmwSGq4pkPZCkNsBXaHCuGtPBunqTQZDZD View this post on Instagram A post shared by Pablo Martínez Carignano (@pablomcarignano)

El posteo de Pablo Martínez Carignano resume detalladamente por qué está mal todo lo que se ve en el video. “Quizás pueda servirle a Luciano y a sus seguidores para pensarlo dos veces la próxima vez”, escribió.

“La Ley de Tránsito exige que los menores de edad vayan en el asiento de atrás, con un dispositivo de retención infantil o con el cinturón de seguridad según su edad y talla. Acá, el varón va suelto y la nena va parada sobre el respaldo de los asientos delanteros, sacando su cuerpo por el techo”, explicó.

Y agregó: “Luciano, en lugar de prestar atención al camino, enfoca su mirada en el celular de su acompañante, haciendo gestos de aprobación, sonriendo, etc. Los buenos conductores solo conducen (lo que requiere toda la atención) y no filman cortometrajes arriba del auto”. Como si fuese poco, “no se salvó ni el perro: los animales no se transportan sueltos, deben ir sujetos con pretales o en jaula”.

El Director Ejecutivo cuestionó a los influencers sabiendo de la importancia de su rol. “Todo esto que acabo de escribir puede a muchos resultarles un embole. Sucede que por el trabajo que hago veo todos los días a nenes y nenas sufrir en sus cuerpos las consecuencias de malas decisiones de los adultos. Por eso, Luciano y todos lo que vean el video, les ruego que eviten generar un riesgo innecesario para sus hijos. Abajo del auto, a jugar. Arriba, a cuidarse”, concluyó.