Madonna insta al Papa León XIV a ir a Gaza: "Ya no hay tiempo"

En un mensaje publicado el lunes en redes sociales, la ícono del pop añadió que el pontífice era "el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada" a Gaza.

La cantante y un pedido especial al sumo pontífice.

Madonna le pidió al Papa León XIV que viaje a Gaza, devastada por la guerra, para "llevar su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde".

En un mensaje publicado el lunes en redes sociales, la ícono del pop añadió que el pontífice era "el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada" a Gaza, y añadió que "no hay más tiempo", ya que el territorio sufre lo que la Organización Mundial de la Salud denominó "hambruna masiva" causada por el hombre.

La cantante, criada en la fe católica, dijo que la petición surgió del cumpleaños de su hijo Rocco. "Creo que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirles a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza", escribió Madonna.

Madonna añadió: "No estoy señalando con el dedo, culpando ni tomando partido. Todos están sufriendo. Simplemente intento hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre".

Embed - Madonna on Instagram: "Politics Cannot affect Change. Only consciousness Can. Therefore I am Reaching out to a Man of God. Today is my Son Rocco’s birthday. I feel the best gift I can give to him as a Mother - is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the crossfire in Gaza. I am not pointing fingers, placing blame or taking sides. Everyone is suffering. Including the mothers of the hostages. I pray that they are released as well. I am merely trying to do what I can to keep these children from dying of starvation. ♥ If you want to help Please Join me in donating to the following organizations. @wckitchen @womenwagepeace @women.of.the.sun_ @pontifex Please share and repost ." View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) Reclamos por la situación en Gaza UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, tuiteó la semana pasada que "más de 18.000 niños han sido asesinados en Gaza en los últimos 22 meses». Y que "en Gaza, un promedio de 28 niños al día —el tamaño de un aula— han sido asesinados".

En una publicación citando a Madonna en Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la Organización Mundial de la Salud, agradeció a Madonna por alzar la voz. "Gracias, @Madonna, por tu compasión, solidaridad y compromiso para cuidar de todas las personas afectadas por la crisis de #Gaza, especialmente de los niños. Esto es muy necesario. La humanidad y la paz deben prevalecer", escribió Ghebreyesus. Desde que asumió el pontificado en mayo, el Papa León XIV ha pedido repetidamente un alto el fuego en Gaza, ha exigido el regreso de los rehenes retenidos allí y ha criticado los bombardeos israelíes sobre el territorio. "Sigo con gran preocupación la grave situación humanitaria en Gaza, donde la población civil sufre hambre extrema y permanece expuesta a la violencia y la muerte. Renuevo mi sincero llamamiento al alto el fuego, la liberación de los rehenes y el pleno respeto del derecho humanitario", declaró el Papa en julio.