Celebran los 80 años de de Sandro con una propuesta audiovisual que revive su legado







A 80 años de su nacimiento, el Gitano vuelve a brillar en YouTube con una entrega semanal que revive su música, su cine y su inigualable presencia.

Este homenaje audiovisual invita a las nuevas generaciones y a los fans de siempre a celebrar la vida, la música y el cine de Sandro, un verdadero ícono del corazón latinoamericano.

En el mes de Sandro y en el marco de la celebración por el 80° aniversario del nacimiento de Roberto Sánchez, Sony Music rinde homenaje al ídolo indiscutido de América con el lanzamiento de “Jueves de Estreno”, una propuesta audiovisual que revive el legado del Gitano.

A partir de este jueves, y durante 10 semanas, se estrenarán nuevos videoclips en alta definición (HD) de las películas protagonizadas por Sandro. El contenido estará disponible en su canal oficial de YouTube: Sandro Sitio Oficial.

La iniciativa fue presentada con una función única y exclusiva en el Cinemark Hoyts del Abasto Shopping, donde se proyectaron fragmentos musicales de sus películas, piezas fundamentales del legado cultural y artístico de uno de los artistas más importantes de Latinoamérica.

En esta primera etapa, se lanzarán 46 videoclips remasterizados, con imagen mejorada y música original de estudio de Sony, extraída de las 11 películas que Sandro protagonizó. Esto fue posible gracias a un acuerdo entre 3C Films, Spitz Producciones (distribuidoras de todas sus películas), Olga Garaventa de Sánchez, Sandro Producciones, y Sony Music, propietaria de los fonogramas originales utilizados en los films.

En una segunda etapa, se trabajará en los clips que no contienen música original de Sony Music.

Del 14 de agosto al 10 de octubre, cada jueves se lanzará una nueva tanda de videos con una temática diferente, incluyendo canciones emblemáticas y otras joyas menos conocidas, pero igual de conmovedoras. El público podrá redescubrir al Gitano en todas sus facetas: romántico, melancólico, sensual, divertido, rockero y pop. Los primeros cuatro videoclips, disponibles desde las 00:00 hs del 14 de agosto, son: “Como Romeo y Julieta”

“Me amas y me dejas”

“El hombre que perdió sus ilusiones”

“Porque yo te amo”

