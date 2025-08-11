La agencia de la ONU ha alertado sobre un aumento "preocupante" en los casos de desnutrición infantil en Gaza y solicita ayuda alimentaria urgente para evitar más pérdidas de vidas.
La ONU advirtió por el aumento crítico de la desnutrición infantil en Gaza
Según sus datos, en febrero había 2.000 niños con desnutrición aguda en Gaza. Para junio, esa cifra se había triplicado, y actualmente casi se ha duplicado nuevamente.
Este rápido aumento demuestra que la desnutrición infantil está empeorando aceleradamente, poniendo en serio peligro la vida de los niños. La velocidad de este deterioro es motivo de gran preocupación, afirmaron.
La ONU advierte sobre aumento crítico de desnutrición infantil en Gaza
Unicef aclaró que los 12.000 casos reportados en julio corresponden a desnutrición aguda, pero no a desnutrición grave, que es una condición más severa, relacionada con un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia subraya que, aunque se conocen los métodos para prevenir y tratar la desnutrición y se cuenta con las herramientas necesarias, estas son inútiles sin un acceso seguro y continuo.
"Los niños de Gaza requieren acceso inmediato a asistencia a gran escala y el establecimiento urgente de un alto el fuego", enfatizan.
