Marcos Bulgheroni: "Vaca Muerta va a ser un motor de crecimiento del Mercosur"

El CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni , aseguró que, pese a la transición energética, los hidrocarburos continuarán siendo un “factor importante” a nivel internacional, lo que representará una oportunidad para Vaca Muerta. En este contexto, anticipó que la reserva no convencional va a ser un “motor del crecimiento” del Mercosur.

El dueño de PAE, la mayor empresa de inversión privada de Argentina, consideró que en la nueva configuración global del sector de hidrocarburos dejará un ambiente de “precios energéticos más altos” y mayor división en los flujos de comercio energético. “Es una gran oportunidad para proveedores alternativos, no tradicionales, en particular en Latinoamérica y en Vaca Muerta, una oportunidad que no tenemos que dejar que se pierda”.

Por ese motivo, consideró que Vaca Muerta debería transformarse en un proveedor de energía para toda la región. “Vaca Muerta va a ser el corazón de este motor de regionalización del mercado de gas como mínimo en Sudamérica, y principalmente del Mercosur, va a comunicar a todos los países, con Chile y Bolivia, en una gran red de infraestructura y motor de crecimiento”, consideró.

Además, dijo que ese proceso ya arrancó, y mencionó las últimas obras de infraestructura: “Este año terminó la primera fase del gasoducto Néstor Kirchner, el año que viene esperamos que duplique el transporte y está en proceso la reversión de los troncales del sistema. Hay que crear un anillo energético en base al gas, donde podamos exportar 20 millones de m3 a Chile, a Bolivia, al centro productivo de Brasil otros 30 millones m3, y cerrar con Uruguay en 15 millones m3, sería una gran integración regional a través de la infraestructura basada en el motor que es el gas de Vaca Muerta”.

Litio: precios en baja

Celorrio, presidente de Lithium Americas, habló sobre el precio actual del litio: “Cuando hablamos de que el precio está a la baja en u$s 20.000 la tonelada, también hay que decir que está cuatro veces el valor original del que estaba”. Sobre el futuro de los precios, anticipó que estarán marcados cuando se afirme la industria de la electromovilidad.

En esta baja de precios internacionales, que en el 2022 habían incluso superado los u$s 70.000, Celorrio habló de una oportunidad para Argentina: “Argentina es el cuarto productor mundial, pero con 35 mil toneladas al año, el segundo, que es Chile, tiene 180 mil. Pero ahora hay 5 proyectos en construcción. Uno cuando explora siempre puede poner el pie en el acelerador, pero cuando estás en el medio de la construcción es difícil tirarse atrás. La baja de precios puede provocar nuevos proyectos sobre la base de esta producción no materializada pero que ya se ve en el corto plazo”.

En la misma línea, agregó: “El litio no es difícil de encontrar, hay un montón de proyectos que empezaban a mirar Brasil o África. Pero ahora la industria va a estar más cuidadosa de cuáles buenos proyectos poner en marcha”.

Riesgos de la transición energética

Del panel, moderado por Paula Altavilla, CEO de Schneider Electric, participó el español José López-Tafall, director de la Asociación española de fabricantes de automóviles (ANFAC), quien dio un consejo en el auditorio sobre cómo conviene encarar la transición energética en Argentina.

“Cuando coges un proceso de transición muy acelerado y ambicioso, y no integras políticas ordenadas, con apoyo a la inversión, identificación de sectores de ventajas competitivas o cuáles son los elementos a diseñar en paralelo para poder ser competitivo, estas corriendo un riesgo. Es posible la descarbanización, pero estás consiguiendo también la desindustrialización. Estas enseñanzas en Europa las aprendemos día a día. Países como Argentina que están más separados de esa dinámica y no tienen esa ambición, pueden aprender mucho y encontrar sus propias tecnologías”.