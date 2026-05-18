El gobierno de Javier Milei autorizó a la aerolínea El Al a operar vuelos regulares entre la Argentina e Israel

La compañía israelí podrá realizar servicios de pasajeros y carga entre ambos países desde noviembre. La autorización fue oficializada por el Gobierno nacional tras la intervención de la ANAC y la Dirección Nacional de Transporte Aéreo.

El Gobierno nacional habilitó a la aerolínea israelí El Al Israel Airlines LTD para operar vuelos regulares entre Argentina e Israel. La medida fue oficializada este lunes mediante la disposición 6/2026 publicada en el Boletín Oficial y permitirá a la compañía brindar servicios de transporte aéreo de pasajeros y cargas entre ambos países, con posibilidad de realizar escalas intermedias.

La normativa autoriza a la empresa a explotar “servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, entre punto/s del Estado de Israel, punto/s en la República Argentina, puntos intermedios y puntos más allá”. Según se informó, la operatoria comenzará el próximo 29 de noviembre con dos frecuencias semanales.

Los vuelos estarán a cargo de la aerolínea de bandera israelí y tendrán una duración estimada de entre 15 y 16 horas . Serán realizados con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos. Desde Buenos Aires partirán los lunes y miércoles desde el aeropuerto de Ezeiza, mientras que desde Tel Aviv despegarán los domingos y martes.

Los pasajes ya se encuentran disponibles y los valores promocionales parten desde USD 1.349 ida y vuelta en clase turista “Classic”, mientras que en clase ejecutiva alcanzan los USD 7.000 . También se habilitaron tarifas para tramos individuales desde USD 773, con equipaje de mano, valija despachada, comidas y selección de asiento incluidos.

Desde la Secretaría de Transporte habían señalado semanas atrás que la puesta en marcha de la nueva conexión aérea “da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel”, donde había anticipado la creación de un vuelo directo entre ambos países como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La autorización se apoya en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado entre Argentina e Israel el 15 de marzo de 2017. Además, se incorporó el Memorándum de Entendimiento suscripto en Jerusalén el 19 de abril de 2026, destinado a ampliar la cooperación aerocomercial y actualizar las condiciones para las compañías designadas por ambos Estados.

En el expediente administrativo, el Gobierno destacó que la empresa israelí cumplió con todos los requisitos legales y técnicos exigidos para operar rutas internacionales. La aerolínea también fue designada oficialmente por la autoridad aeronáutica de Israel, condición necesaria para avanzar con las autorizaciones bilaterales.

Hasta el inicio de los vuelos directos, quienes viajan entre Buenos Aires y Tel Aviv deben realizar al menos una escala en ciudades como Madrid, Roma o Miami. Con la nueva conexión, el trayecto será más corto en comparación con las alternativas actuales.

La Dirección Nacional de Transporte Aéreo emitió un dictamen favorable luego de analizar la documentación presentada por la compañía, mientras que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intervino con su evaluación técnica y validó la viabilidad operativa del servicio.