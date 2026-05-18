Reforma laboral: ARCA habilitó la emisión digital del certificado de trabajo

La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial y permite que los empleadores entreguen el documento de manera digital a través del sistema “Simplificación Registral”. ARCA también derogó normas anteriores y actualizó el servicio “Trabajo en Blanco”.

Cambios en el certificado de trabajo: ARCA permitirá emitirlo y entregarlo en formato digital ARCA moderniza el certificado laboral: será digital y accesible desde “Trabajo en Blanco”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este lunes un nuevo esquema para la emisión del certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. A partir de ahora, el documento podrá confeccionarse y entregarse en formato digital a través de los sistemas informáticos del organismo.

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La medida fue establecida mediante la Resolución General 5848/2026, publicada en el Boletín Oficial , y reglamenta los cambios incorporados por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que habilitó la posibilidad de poner a disposición de los trabajadores los certificados laborales en formato físico o digital.

Según la normativa, el certificado deberá confeccionarse a través del sistema “Simplificación Registral”, disponible en el sitio web de ARCA , mediante la generación del formulario F.984 “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”.

El nuevo esquema prevé dos modalidades. En formato digital , el documento será emitido electrónicamente y el empleador quedará validado mediante el ingreso con clave fiscal, sin necesidad de incorporar firma digital. Los trabajadores podrán acceder al certificado a través del servicio “Trabajo en Blanco” disponible en la página oficial del organismo.

Oficina Empleo Público Empleado Despido Nuevo esquema de certificados laborales: ARCA habilitó la gestión totalmente online, simplificó la entrega del certificado laboral y sumó una versión digital. Freepik

En paralelo, continuará vigente la opción de emisión física. En esos casos, el certificado deberá imprimirse por duplicado y contar con las firmas del empleador o su apoderado legal y del trabajador. El original será entregado al empleado y la copia quedará en poder de la empresa.

La resolución establece que para confeccionar los certificados se utilizará información proveniente de las bases de datos del organismo vinculada a altas y bajas laborales, liquidaciones salariales y declaraciones juradas de aportes y contribuciones a la seguridad social.

Además, se dispuso que cuando la certificación incluya períodos previos a julio de 1994, el sistema deberá complementarse con documentación confeccionada por el empleador sobre la base de los registros laborales históricos.

Resolución General 5848/2026 arca certificado trabajo

La normativa también introduce modificaciones en la Resolución General 3.676, vinculada al servicio “Trabajo en Blanco”. A partir de ahora, los trabajadores podrán obtener de manera online el “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT” emitido digitalmente por su empleador.

El sistema permitirá además acceder al “Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL)”, que incluirá un código QR para verificar su autenticidad y contendrá datos sobre remuneraciones, aportes y situación registral de los últimos seis meses.

En otro tramo de la resolución, ARCA derogó la Resolución General 2.316 y eliminó el Título III de la Resolución General 5.250, con el objetivo de “ordenar y sistematizar la normativa vigente” y adecuarla a los cambios introducidos por la nueva legislación laboral. La resolución entró en vigencia este lunes, día de su publicación en el Boletín Oficial.