“Mármol”, de Marina Carr: escenas de la muerte conyugal

Ese noche, al regresar a su casa, Javier se lleva la gran sorpresa: Cata, según le cuenta ella, ha soñado con Benjamín. Ha soñado lo mismo, en una habitación idéntica, con paredes de mármol. ¿Coincidencia o primer indicio de un vínculo secreto que aún ni su mujer ni su mejor amigo se han atrevido a confesar? Eso carece de importancia. Lo que tiene peso es que, según ya advierte el espectador, para ninguno de ellos la vida puede continuar igual.

La aparición de Ana, quien en un diálogo con su esposo pronuncia la frase que se citó al comienzo, pone en acción el vértigo de un drama que, como se dijo, trasciende el mero conflicto del matrimonio como institución para elevarse a una instancia superior, existencial. Sus personajes no representan dos parejas en crisis, ni mucho menos dos “familias disfuncionales”, esa expresión a la que tan adictos se han vuelto los dramaturgos de hoy; al revés que en Ingmar Bergman, “Mármol” no son “escenas de la vida conyugal” sino “escenas de la muerte conyugal”. Del mismo modo, al revés que en Ibsen, los portazos que puedan dar Cata y Benjamín no son el que dio Nora hace casi un siglo y medio en “Casa de muñecas”, sino el pasaje a otro estado tan displacentero como el anterior, aunque ahora sin el sostén de la “zona de confort”. Del otro lado de la puerta no está la libertad: en la cosmovisión de la autora, el mundo imaginario, el de los sueños eróticos, no es más que una fantasía que no se opone a la realidad “gris” de la vida cotidiana sino que, cuando se intenta llevar a la práctica, la continúa por otros medios y con otros rostros. No sólo no existen Dios ni el matrimonio; tampoco la felicidad plena.

La estupenda puesta de Oscar Barney Finn es tan despojada como dinámica; su enorme oficio transmite el drama con nervio sostenido, punzante. Su propia versión, y la traducción de Cecilia Chiarandini, son otros dos puntales. Las interpretaciones de la propia Chiarandini (Ana), Diego Mariani (Benjamín), Pablo Mariuzzi (Javier) y Alexia Moyano (Cata) tienen un parejo nivel de excelencia.

“Mármol”, de M. Carr. Dir. y versión: O. B. Finn. Trad.: C. Chiarandini. Int.: C. Chiarandini, D. Mariani, P. Mariuzzi, A. Moyano. (El Tinglado, Mario Bravo 948. Jueves a las 20).