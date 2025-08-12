Medio Oriente: Irán detuvo a 21.000 personas durante la guerra de 12 días con Israel







La Policía iraní informó que las detenciones se produjeron en medio del conflicto que tuvo lugar en junio y dejó más de 1.000 muertos en Irán y casi 30 en Israel.

El conflicto entre Israel e Irán estalló el 13 de junio con una ofensiva militar israelí. Wikipedia

La Policía de Irán anunció que detuvo a unas 21.000 personas durante el conflicto armado de 12 días contra Israel en junio. Según el balance oficial, la escalada bélica dejó más de 1.000 muertos en territorio iraní y cerca de 30 en Israel. Las autoridades atribuyen las detenciones a la colaboración ciudadana a través de llamadas telefónicas.

El portavoz policial, general de brigada Montazer al-Mahdi, detalló en rueda de prensa que la información aportada por civiles permitió identificar a los sospechosos, aunque no precisó los motivos específicos de los arrestos. Asimismo, señaló que el ciberespacio fue un frente clave en la confrontación. “Se detectaron más de 5.700 casos de delitos cibernéticos”, indicó, destacando que las operaciones virtuales tuvieron un peso significativo durante la crisis.

guerra israel iran medio oriente.jpg Según confirmó la Policía de Irán, se detuvieron unas 21.000 personas durante el conflicto que se extendió durante 12 días. AP Guerra en Medio Oriente: el origen y el alto de fuego El estallido del conflicto tuvo lugar el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar directa contra Irán. La respuesta de Teherán fue inmediata: misiles y drones impactaron en territorio israelí, marcando un nuevo nivel de enfrentamiento abierto entre ambas naciones.

Nueve días más tarde, el 22 de junio, la escalada sumó un nuevo actor. Estados Unidos intervino con bombardeos sobre tres instalaciones nucleares iraníes, lo que elevó la tensión y multiplicó las preocupaciones internacionales sobre un posible conflicto regional de gran escala.

guerra conflicto medio oriente iran israel.jpg El estallido del conflicto tuvo lugar el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar directa contra Irán. Reuters A pesar de la intensidad de los ataques, el 24 de junio entró en vigor un alto el fuego que, hasta el momento, se mantiene. Sin embargo, las cifras y acciones posteriores muestran que la calma es relativa. Las detenciones masivas en Irán (alrededor de 21.000 personas) y la magnitud de la ofensiva en el ciberespacio evidencian que la confrontación continúa en otros frentes.

Las autoridades iraníes precisaron el estado actual de los detenidos ni los cargos que enfrentan. El episodio evidencia que la guerra no se limitó a la fuerza militar convencional, sino que incluyó un fuerte componente digital y de inteligencia interna, extendiendo el campo de batalla más allá de las fronteras físicas.