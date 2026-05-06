Donald Trump amenazó a Irán: "Si no hay acuerdo, comienzan los bombardeos" + Seguir en









El líder estadounidense se pronunció tras la revelación de Axios sobre un posible principio de acuerdo entre ambos países. El documento, de apenas una página, buscaría detener las hostilidades y sentar las bases para una negociación nuclear formal.

El presidente de EEUU, Donald Trump, emitió una nueva advertencia a Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una nueva advertencia a Irán, afirmando que si no llegan a un acuerdo, comenzarán los “bombardeos", los cuales serán de un “nivel e intensidad superiores a los de antes”.

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“Suponiendo que Irán acceda a cumplir con lo acordado —lo cual es, tal vez, una gran suposición—, la ya legendaria Epic Fury llegará a su fin, y el sumamente eficaz bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz permanezca abierta para todos, incluido Irán. Si no acceden, comenzarán los bombardeos y estos serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad muy superiores a los de antes”, escribió Trump en una publicación en Truth Social este miércoles por la mañana.

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Trump pausa la "Operación Libertad" ante avances con Irán En paralelo, Donald Trump se pronunció tras la revelación de Axios sobre un posible principio de acuerdo entre ambos países. El documento, de apenas una página, buscaría detener las hostilidades y sentar las bases para una negociación nuclear formal.

Tras solo 24 horas de operación, Trump suspendió el despliegue militar destinado a escoltar buques en el estrecho de Ormuz, argumentando avances hacia un posible acuerdo de paz. No obstante, aclaró que el bloqueo a los puertos de Irán persistirá mientras Teherán no reabra el paso comercial, cuya parálisis ya afecta los precios globales del crudo.

El mandatario explicó que la suspensión de la "Operación Libertad", lanzada apenas un día antes para escoltar barcos neutrales, respondió a las solicitudes de "Pakistán, país mediador, y de otros países". Según Trump, se dieron pasos significativos, afirmando que "se ha logrado un gran progreso hacia un Acuerdo Completo y Final" con el gobierno iraní. Al respecto, detalló: "Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo seguirá en plena vigencia y efecto, el Proyecto Libertad(...) quedará en pausa por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no ser finalizado y firmado".