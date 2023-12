Mercado del arte en baja: ventas de Christie’s caen 25% en el año

Creutti calculó, para 2023, ingresos por 6.200 millones de dólares en ventas en sus categorías de arte y lujo, y debido a que la subasta Paul Allen fue tan atípica la tuvo en cuenta para su comparación. Aunque las ventas de un solo propietario son hoy en día una constante, esa subasta, señaló Cerutti, fue “histórica y excepcional”. Muchas obras ingresaron ese mes en el club de los cien millones de dólares, entre ellas, “Les poseuses”, de Georges Seurat (u$s149 millones), “La montagne Sainte Victoire” de Paul Cézanne (u$s138 millones), “Verger avec cyprès” de Van Gogh (u$s117 millones) y la “Foresta di Betulle’ de Gustav Klimt (u$s105 millones, récord para el artista). Récord también para el óleo de Paul Gauguin “Maternité II”, que se vendió en u$s106 millones, mientras un Lucien Freud, “Large Interior, W11 (after Watteau)” salió en u$s86 millones. Un Botticelli: “La Madonna del Magnificat”, fue vendido en u$s 40 millones de dólares. Atípico.

“El año 2023 fue realmente una paradoja”, dijo Cerutti al comienzo de la rueda de prensa, que se celebró a través de zoom con la presencia de ejecutivos de toda la infraestructura global de Christie’s. Para el director ejecutivo de la casa de subastas, el descenso de las ventas totales no era el dato más importante. Esa distinción se dio tanto a la tasa de ventas del año, prevista en un 84 por ciento - “ligeramente inferior a la del año pasado, pero todavía alta”, dijo Cerutti- como al hecho de que la mayoría de las obras que se vendieron lo hicieron por encima de la estimación más baja. “Esto demuestra que seguimos ofreciendo buenos resultados a nuestros clientes”, afirmó.

Detrás de esas cifras están las garantías, que tienden a sesgar los resultados. A la pregunta de si datos como el porcentaje de ventas directas han dejado de tener sentido, Cerutti respondió que siguen siendo importantes. Dio dos razones. En primer lugar, el porcentaje de ventas sigue siendo muy importante para quienes consignan obras a la casa de subastas y, en segundo lugar, la mayoría de los lotes no tienen garantía. Conocer el índice de ventas y el porcentaje por encima de la estimación más baja es “especialmente relevante” en el difícil entorno financiero actual, porque también refleja la capacidad de las casas de subastas para discutir con precisión las estimaciones con sus clientes.

“Es, por supuesto, un reflejo del rendimiento”, dijo, “pero muy a menudo significa que también has estado explicando a tus consumidores que necesitan entender el mercado tal y como es”. Las ventas privadas pasaron del 14% del total de ventas en 2022 al 20% en 2023. Cerutti insinuó, aunque no quiso dar más detalles, una venta privada que recaudó “bastante más de 100 millones de dólares”, lo que supone la mayor venta de este tipo en la casa de subastas para un solo lote. La casa indicó que el total de sus subastas (incluidas las ventas exclusivamente en línea) ascendió a 5.020 millones de dólares. Las ventas privadas ascendieron a 1.200 millones de dólares. Las ventas de artículos de lujo (joyas, bolsos, relojes y vinos) contribuyeron con 1.000 millones de dólares al total del año, un récord para la casa en esa categoría.

Cerutti dijo que Christie’s había salido de la pandemia “como una empresa racionalizada y bien organizada. Como todos los años, estamos adaptando constantemente nuestro negocio al mercado. Así que seguiremos adaptándonos y mejorando, pero no hay planes de reestructuración”.