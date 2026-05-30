Atrás quedó mayo, que tuvo algunas jornadas de descanso en su calendario de feriados a nivel nacional y local. Junio también tendrá lo suyo, pero lo que no muchos sabían es que la provincia de Buenos Aires podrá iniciar este mes de la mejor manera gracias a un fin de semana largo.
Feriados 2026: por qué Buenos Aires tendrá un fin de semana largo en la primera semana de junio
El sexto mes del año llegará con una gran novedad para muchos bonaerenses que podrán disfrutar de un descanso extendido.
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El asueto será solo para los bonaerenses y tendrán la posibilidad de realizar una escapada rápida o simplemente quedarse en sus casas a disfrutar de un respiro necesario para afrontar la segunda parte de 2026.
Por qué es feriado el 5 de junio de 2026
Cabe remarcar que esto será solo de alcance local y no será para toda la provincia de Buenos Aires ni tampoco formará parte del calendario nacional de feriados. Esto se debe a que el partido de Puán celebrará su aniversario fundacional el viernes 5 de junio, lo que permitirá que quienes estén alcanzados puedan tener un fin de semana largo.
Esto afectará principalmente a las actividades del sector público y a los empleados del Banco Provincia, pero no significa que el resto quede totalmente excluido del asueto. Si sus empleadores lo deciden, podrán adherirse a la jornada no laborable y aprovechar esos tres días de descanso.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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