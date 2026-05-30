Feriados 2026: por qué Buenos Aires tendrá un fin de semana largo en la primera semana de junio + Agregar ámbito en









El sexto mes del año llegará con una gran novedad para muchos bonaerenses que podrán disfrutar de un descanso extendido.

Habrá varios afortunados que podrán tener un descanso extendido. Freepik

Atrás quedó mayo, que tuvo algunas jornadas de descanso en su calendario de feriados a nivel nacional y local. Junio también tendrá lo suyo, pero lo que no muchos sabían es que la provincia de Buenos Aires podrá iniciar este mes de la mejor manera gracias a un fin de semana largo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El asueto será solo para los bonaerenses y tendrán la posibilidad de realizar una escapada rápida o simplemente quedarse en sus casas a disfrutar de un respiro necesario para afrontar la segunda parte de 2026.

Freepik Feriados El fin de semana largo será una oportunidad para poder realizar una escapada rápida. Freepik

Por qué es feriado el 5 de junio de 2026 Cabe remarcar que esto será solo de alcance local y no será para toda la provincia de Buenos Aires ni tampoco formará parte del calendario nacional de feriados. Esto se debe a que el partido de Puán celebrará su aniversario fundacional el viernes 5 de junio, lo que permitirá que quienes estén alcanzados puedan tener un fin de semana largo.

Esto afectará principalmente a las actividades del sector público y a los empleados del Banco Provincia, pero no significa que el resto quede totalmente excluido del asueto. Si sus empleadores lo deciden, podrán adherirse a la jornada no laborable y aprovechar esos tres días de descanso. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados