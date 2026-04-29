Premios Gardel 2026: todos los nominados y quiénes van por el oro + Seguir en









La nueva edición ya tiene candidatos confirmados y vuelve a reunir a las grandes figuras con la escena emergente en una de las galas más importantes de la música nacional.

Los Premios Gardel presentaron sus nominados para la edición 2026.

Los Premios Gardel volvieron a posicionarse como una de las principales referencias de la industria musical argentina y este miércoles se conocieron los nominados para la edición 2026, que reunirá a artistas consagrados y nuevas figuras en la tradicional gala organizada por CAPIF.

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De cara a la ceremonia, que se realizará el martes 26 de mayo, el evento promete una nueva noche de shows en vivo, homenajes y cruces entre distintos géneros. Como en cada edición, la entrega funciona como una radiografía del presente musical del país, con el foco puesto en la diversidad artística y la evolución de la escena.

Entre los nombres más destacados aparece Miranda!, que lidera con nueve nominaciones en seis categorías, incluidas Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Álbum Grupo Pop.

La premiación vuelve a abarcar un amplio abanico de estilos, desde rock, pop y folklore hasta urbano, tango, jazz y música clásica, consolidándose como uno de los eventos más representativos del calendario cultural argentino.

Los nominados a los Premios Gardel 2026 Álbum del Año

Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi Milo J Milo J, uno de los artistas con más nominaciones en los Premios Gardel. Canción del Año Advertencia – Babasónicos

Niño – Milo J

Mejor que vos – Lali & Miranda!

Con Otra – Cazzu

Favorita – Angela Torres

El gordo – Marilina Bertoldi

Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

Fresh – Trueno

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Grabación del Año In the City – Charly García & Sting

Niño – Milo J

Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingeniería de Grabación Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

La Vida Era Más Corta – Milo J Mejor Álbum Artista de Folklore Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen

Fuera de lugar – Liliana Herrero MIRANDA! (1) Miranda! es el grupo con más nominaciones con 9. Mejor Álbum Artista de Rock Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Paez Mejor Álbum Artista de Tango Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

Actos de gentileza – Florian Mejor Álbum Artista Pop Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

Malportada – Nathy Peluso

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

Vol. 1 – El Negro Tecla Mejor Álbum Banda de Sonido The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming

La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas – Juan Blas Caballero Mejor Álbum Canción de Autor Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú Mejor Álbum Conceptual Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J

Sandro así – Ariel Ardit Mejor Álbum de Cuarteto Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra

En Vivo Buenos Aires – La K’onga Mejor Álbum de Hip Hop / Rap Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno

Versus – Paulo Londra Mejor Álbum de Jazz Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Tomás Sainz – Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero

Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos – Roxana Amed Mejor Álbum de Música Clásica Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión

Sergio Parotti: Cuartetos – Sergio Parotti

Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

El Teremín – Martín Proscia Mejor Álbum de Música Global Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

Latinaje – Cazzu

Impulsa el Círculo – Brenda Martin Mejor Álbum Música Romántica Gracias a la Vida – Abel Pintos

Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango – Dyango Mejor Álbum Pop Rock Polvo de estrellas – Turf

El Regreso – Tan Bionica

Los lobos – Estelares

Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

Alter ego – Silvestre y La Naranja Mejor Álbum de Reggae/Ska Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I Mejor Álbum en Vivo Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno Mejor Nuevo Artista María Wolff

Blair

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mia Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti Productor del año Nico Cotton

Evlay

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado

Temas Música

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