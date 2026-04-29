Los Premios Gardel volvieron a posicionarse como una de las principales referencias de la industria musical argentina y este miércoles se conocieron los nominados para la edición 2026, que reunirá a artistas consagrados y nuevas figuras en la tradicional gala organizada por CAPIF.
Premios Gardel 2026: todos los nominados y quiénes van por el oro
La nueva edición ya tiene candidatos confirmados y vuelve a reunir a las grandes figuras con la escena emergente en una de las galas más importantes de la música nacional.
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De cara a la ceremonia, que se realizará el martes 26 de mayo, el evento promete una nueva noche de shows en vivo, homenajes y cruces entre distintos géneros. Como en cada edición, la entrega funciona como una radiografía del presente musical del país, con el foco puesto en la diversidad artística y la evolución de la escena.
Entre los nombres más destacados aparece Miranda!, que lidera con nueve nominaciones en seis categorías, incluidas Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Álbum Grupo Pop.
La premiación vuelve a abarcar un amplio abanico de estilos, desde rock, pop y folklore hasta urbano, tango, jazz y música clásica, consolidándose como uno de los eventos más representativos del calendario cultural argentino.
Los nominados a los Premios Gardel 2026
Álbum del Año
- Latinaje – Cazzu
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Canción del Año
- Advertencia – Babasónicos
- Niño – Milo J
- Mejor que vos – Lali & Miranda!
- Con Otra – Cazzu
- Favorita – Angela Torres
- El gordo – Marilina Bertoldi
- Querida Yo – Yami Safdie, Camilo
- Fresh – Trueno
- #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
Grabación del Año
- In the City – Charly García & Sting
- Niño – Milo J
- Mejor que vos – Lali & Miranda!
Ingeniería de Grabación
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- A tres días de la tierra – Eruca Sativa
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista de Folklore
- Mirarse en otros ojos – La Ferni
- Décimas – Maggie Cullen
- Fuera de lugar – Liliana Herrero
Mejor Álbum Artista de Rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
- El retorno – Santiago Motorizado
- El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
- Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
- Novela – Fito Paez
Mejor Álbum Artista de Tango
- Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
- Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
- Actos de gentileza – Florian
Mejor Álbum Artista Pop
- Cuerpo – Olivia Wald
- Detalles – Zoe Gotusso
- Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- No me olvides – Angela Torres
- El Verdadero – Juan Ingaramo
- Perfectas – Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
- Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
- Malportada – Nathy Peluso
- La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
- Vol. 1 – El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido
- The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming
- La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
- Los Mufas – Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
- Gamurgatrónica – Ruben Rada
- Querida Yo – Yami Safdie
- Vivir Así – Barbarita Palacios
- Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
- Amor de mi herida – Camilú
Mejor Álbum Conceptual
- Tucumano Soy – Juan Falú
- La Vida Era Más Corta – Milo J
- Sandro así – Ariel Ardit
Mejor Álbum de Cuarteto
- Rompecabezas – Ulises Bueno
- Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
- Que sed – Luck Ra
- En Vivo Buenos Aires – La K’onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
- Okupas – Little Boogie & Stereo
- Bhavilonia – Bhavi
- Culto III – Neo Pistea
- Gauchos – Veeyam
- EUB Deluxe – Trueno
- Versus – Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
- Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
- Tomás Sainz – Tomás Sainz
- New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
- Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
- Todos los fuegos – Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
- Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión
- Sergio Parotti: Cuartetos – Sergio Parotti
- Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
- El Teremín – Martín Proscia
Mejor Álbum de Música Global
- Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
- Latinaje – Cazzu
- Impulsa el Círculo – Brenda Martin
Mejor Álbum Música Romántica
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
- Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
- Su Amigo Dyango – Dyango
Mejor Álbum Pop Rock
- Polvo de estrellas – Turf
- El Regreso – Tan Bionica
- Los lobos – Estelares
- Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
- Alter ego – Silvestre y La Naranja
Mejor Álbum de Reggae/Ska
- Alfonsina y el mal – Señor Flavio
- La Respuesta – Leonchalon
- Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
- A Tempo – Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
- Juegue Kuelgue – El Kuelgue
- Hilda Canta Charly 2 – Hilda Lizarazu
- Hecho en Jamaica – Nonpalidece
- Conociendo Rusia vuelve a casa – Conociendo Rusia
- Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Mejor Nuevo Artista
- María Wolff
- Blair
- Little Boogie & Stereo
- Cindy Cats
- Tuli
- La Ferni
- Sofía de Ciervo
- Mia Folino
- Las Tussi
- Chechi de Marcos
- 143leti
Productor del año
- Nico Cotton
- Evlay
- Gustavo Santaolalla
- Cachorro López
- Marilina Bertoldi
- Tatool
- Mauro De Tommaso
- Milo J
- Santiago Alvarado
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