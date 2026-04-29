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29 de abril 2026 - 23:16

Premios Gardel 2026: todos los nominados y quiénes van por el oro

La nueva edición ya tiene candidatos confirmados y vuelve a reunir a las grandes figuras con la escena emergente en una de las galas más importantes de la música nacional.

Los Premios Gardel presentaron sus nominados para la edición 2026.

Los Premios Gardel presentaron sus nominados para la edición 2026.

Los Premios Gardel volvieron a posicionarse como una de las principales referencias de la industria musical argentina y este miércoles se conocieron los nominados para la edición 2026, que reunirá a artistas consagrados y nuevas figuras en la tradicional gala organizada por CAPIF.

De cara a la ceremonia, que se realizará el martes 26 de mayo, el evento promete una nueva noche de shows en vivo, homenajes y cruces entre distintos géneros. Como en cada edición, la entrega funciona como una radiografía del presente musical del país, con el foco puesto en la diversidad artística y la evolución de la escena.

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Entre los nombres más destacados aparece Miranda!, que lidera con nueve nominaciones en seis categorías, incluidas Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Álbum Grupo Pop.

La premiación vuelve a abarcar un amplio abanico de estilos, desde rock, pop y folklore hasta urbano, tango, jazz y música clásica, consolidándose como uno de los eventos más representativos del calendario cultural argentino.

Los nominados a los Premios Gardel 2026

Álbum del Año

  • Latinaje – Cazzu
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Milo J
Milo J, uno de los artistas con m&aacute;s nominaciones en los Premios Gardel.

Milo J, uno de los artistas con más nominaciones en los Premios Gardel.

Canción del Año

  • Advertencia – Babasónicos
  • Niño – Milo J
  • Mejor que vos – Lali & Miranda!
  • Con Otra – Cazzu
  • Favorita – Angela Torres
  • El gordo – Marilina Bertoldi
  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo
  • Fresh – Trueno
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del Año

  • In the City – Charly García & Sting
  • Niño – Milo J
  • Mejor que vos – Lali & Miranda!

Ingeniería de Grabación

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa
  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista de Folklore

  • Mirarse en otros ojos – La Ferni
  • Décimas – Maggie Cullen
  • Fuera de lugar – Liliana Herrero
MIRANDA! (1)
Miranda! es el grupo con m&aacute;s nominaciones con 9.

Miranda! es el grupo con más nominaciones con 9.

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
  • El retorno – Santiago Motorizado
  • El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
  • Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
  • Novela – Fito Paez

Mejor Álbum Artista de Tango

  • Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
  • Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
  • Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

  • Cuerpo – Olivia Wald
  • Detalles – Zoe Gotusso
  • Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • No me olvides – Angela Torres
  • El Verdadero – Juan Ingaramo
  • Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

  • Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
  • Malportada – Nathy Peluso
  • La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
  • Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido

  • The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming
  • La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
  • Los Mufas – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

  • Gamurgatrónica – Ruben Rada
  • Querida Yo – Yami Safdie
  • Vivir Así – Barbarita Palacios
  • Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
  • Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

  • Tucumano Soy – Juan Falú
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Rompecabezas – Ulises Bueno
  • Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
  • Que sed – Luck Ra
  • En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

  • Okupas – Little Boogie & Stereo
  • Bhavilonia – Bhavi
  • Culto III – Neo Pistea
  • Gauchos – Veeyam
  • EUB Deluxe – Trueno
  • Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
  • Tomás Sainz – Tomás Sainz
  • New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
  • Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
  • Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión
  • Sergio Parotti: Cuartetos – Sergio Parotti
  • Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
  • El Teremín – Martín Proscia

Mejor Álbum de Música Global

  • Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
  • Latinaje – Cazzu
  • Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum Música Romántica

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos
  • Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
  • Su Amigo Dyango – Dyango

Mejor Álbum Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf
  • El Regreso – Tan Bionica
  • Los lobos – Estelares
  • Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
  • Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

  • Alfonsina y el mal – Señor Flavio
  • La Respuesta – Leonchalon
  • Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
  • A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

  • Juegue Kuelgue – El Kuelgue
  • Hilda Canta Charly 2 – Hilda Lizarazu
  • Hecho en Jamaica – Nonpalidece
  • Conociendo Rusia vuelve a casa – Conociendo Rusia
  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Nuevo Artista

  • María Wolff
  • Blair
  • Little Boogie & Stereo
  • Cindy Cats
  • Tuli
  • La Ferni
  • Sofía de Ciervo
  • Mia Folino
  • Las Tussi
  • Chechi de Marcos
  • 143leti

Productor del año

  • Nico Cotton
  • Evlay
  • Gustavo Santaolalla
  • Cachorro López
  • Marilina Bertoldi
  • Tatool
  • Mauro De Tommaso
  • Milo J
  • Santiago Alvarado

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