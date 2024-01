Prilidiano Pueyrredón: 200 años de un pionero

Antes de partir rumbo a Cádiz, su amigo Miguel de Azcuénaga le pide un proyecto para construir una quinta de Olivos. Así realiza los planos de la construcción que hoy forma parte de la Residencia Presidencial. Estaba ya en Europa cuando se entera del resultado de la batalla de Caseros y lo invade la nostalgia. Considera su “destierro tan largo y monótono” que en 1854 vuelve en busca de sus afectos . Al llegar se convierte en uno de los ejecutores del advenimiento del progreso. Y escribe: “Permanezco enteramente fuera de la política, pero sirviendo a mi país en mi carrera de ingeniero. El gobierno ha depositado en mí una confianza ilimitada, de suerte que me encuentro al frente de toda la obra pública que se va a hacer”. En esos años reforma la Pirámide de Mayo y planta 300 árboles en la plaza de la Victoria, termina la fachada de la Catedral y construye desagües. Pero encara el trabajo “sin sueldo ni compromiso alguno”. Asegura que “para mayor garantía no sólo no pasa un cuarto por mis manos, sino que ni siquiera intervengo en los contratos… De este modo, espero que jamás me podrán acusar de prevaricación con los dineros públicos”. Cuando construye el puente giratorio de Barracas sobre el Riachuelo que permitía el paso de los buques, debido a la naturaleza cenagosa del terreno es arrasado por una inundación Pueyrredón sume la responsabilidad como propia e invierte dos millones de pesos para volverlo a levantar. Rechaza los cargos públicos y por excesivas que fueran sus obligaciones nunca deja de pintar. Proyecta un Museo de Bellas Artes, que la inestabilidad política impide concretar.