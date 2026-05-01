Para The Washington Post, Donald Trump podría definir el conflicto con Irán en dos semanas

Un análisis plantea que el presidente de EEUU evalúa retomar la ofensiva militar tras considerar insuficientes las medidas diplomáticas y económicas.

Un artículo publicado en The Washington Post sostiene que Donald Trump podría alcanzar una “victoria decisiva” frente a Irán en un plazo de apenas 14 días, si empre que opte por reactivar las operaciones militares. El planteo surge en medio de un contexto de alta tensión internacional, donde las estrategias actuales no habrían logrado avances concretos.

El análisis, firmado por el editorialista Marc A. Thiessen , indica que la pausa en los combates permitió a Estados Unidos reforzar su posición estratégica, tanto en términos militares como logísticos. Entre los puntos destacados, se menciona el fortalecimiento del despliegue en el Estrecho de Ormuz y una mayor capacidad ofensiva del Comando Central .

Según el texto, la presión económica y el bloqueo vigente no resultaron suficientes para forzar cambios en el régimen iraní, lo que abre la puerta a una posible escalada bélica impulsada por decisión directa de la Casa Blanca.

El editorial plantea que la única vía efectiva para modificar el escenario sería una acción militar contundente. En esa línea, cita al general retirado Jack Keane , quien aseguró que las fuerzas estadounidenses cuentan actualmente con mayor poder de ataque que al inicio del conflicto.

El editorial plantea que la única vía efectiva para modificar el escenario sería una acción militar contundente.

Además, se menciona que el liderazgo iraní, con figuras como Ahmad Vahidi dentro de la Guardia Revolucionaria, habría consolidado su posición interna, reduciendo las chances de una solución negociada.

El texto también advierte sobre los riesgos de prolongar la actual estrategia, ya que podría interpretarse como una debilidad o derivar en una escalada no controlada. En ese sentido, remarca que cualquier ofensiva debería ser iniciada por Estados Unidos para mantener el control del desenlace.

Mientras tanto, el escenario internacional sigue marcado por la incertidumbre, con un conflicto que combina factores militares, económicos y políticos, y cuyo desenlace dependerá en gran medida de las decisiones que adopte Trump en las próximas semanas.