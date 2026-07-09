Mundial 2026: todas las selecciones que clasificaron a las semifinales

Francia se convirtió en el primer semifinalista tras vencer 2 a 0 a Marruecos y ahora espera por el ganador de España-Bélgica. Del otro lado del cuadro, Argentina enfrentará a Suiza y Noruega se medirá con Inglaterra por el otro boleto.

La recta final del Mundial 2026 comienza a tomar forma. Francia se transformó este sábado en el primer seleccionado clasificado a las semifinales luego de derrotar por 2 a 0 a Marruecos, resultado que le permitió confirmar su condición de candidato al título y meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps espera ahora por el vencedor del duelo entre España y Bélgica , que definirá al segundo semifinalista de ese lado del cuadro. Tanto españoles como belgas buscarán sumarse a los galos en la pelea por un lugar en la gran final.

En la otra llave, la Selección argentina intentará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato cuando enfrente a Suiza en los cuartos de final. El equipo de Lionel Scaloni buscará aprovechar el impulso de la agónica remontada frente a Egipto para avanzar a las semifinales.

El último boleto se definirá en el cruce entre Noruega e Inglaterra. Los escandinavos quieren seguir sorprendiendo en el torneo, mientras que los ingleses aspiran a regresar a una semifinal mundialista. El ganador de ese encuentro se enfrentará con el vencedor de Argentina-Suiza para definir al otro finalista del Mundial 2026.

De esta manera, el torneo entra en su etapa decisiva con ocho selecciones que buscan mantenerse en carrera por el trofeo más importante del fútbol y con Francia como el primer equipo instalado entre los cuatro mejores de la competencia.

Francia

Francia ratificó su candidatura al título y se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026 al derrotar por 2 a 0 a Marruecos en Boston. Luego de un primer tiempo sin goles, el conjunto de Didier Deschamps impuso su jerarquía en el complemento y resolvió el partido con tantos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Kylian Mbappé convirtió su octavo tanto en el Mundial 2026 ante Marruecos. @fifaworldcup_es

El conjunto africano intentó sostener el orden defensivo que lo llevó hasta los cuartos de final, pero no pudo contener el poder ofensivo francés. Mbappé abrió el marcador con una gran definición y, pocos minutos después, asistió a Dembélé, que sentenció el encuentro para asegurar el pase de los galos entre los cuatro mejores del certamen.

Con este resultado, Francia quedó a un paso de una nueva final mundialista y ahora aguarda por el vencedor del cruce entre España y Bélgica para conocer a su rival en semifinales. Marruecos, por su parte, cerró otra destacada actuación en una Copa del Mundo, aunque esta vez no logró repetir la histórica campaña que lo había llevado a las semifinales en Qatar 2022