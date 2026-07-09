Con la mira en las semifinales: el Mundial 2026 entra en su etapa más caliente + Agregar ámbito en









Ocho equipos siguen en carrera por un lugar entre los cuatro mejores, con los partidos repartidos entre el jueves y el sábado en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

Ocho selecciones se disputan el pase a cuartos del Mundial 2026.

Ya arrancaron los cuartos de final del Mundial 2026 y ocho selecciones pelean por meterse entre las cuatro mejores de la Copa del Mundo. La Argentina, defensora del título, enfrentará a Suiza el sábado en Kansas City, mientras que Marruecos-Francia, España-Bélgica y Noruega-Inglaterra completan una serie de cruces de altísimo voltaje.

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El primer turno es para Marruecos y Francia, una reedición de la semifinal de Qatar 2022. El conjunto africano llegó a esta instancia tras golear 3-0 a Canadá, uno de los anfitriones, con un doblete de Azzedine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi, mientras que el equipo de Didier Deschamps, uno de los grandes candidatos, sufrió más de la cuenta para superar 1-0 a Paraguay con un penal convertido por Kylian Mbappé.

El viernes será el turno del duelo europeo entre España y Bélgica. La Furia Roja dejó en el camino a Portugal por la mínima, con un gol agónico de Mikel Merino sobre el final del tiempo reglamentario, y los belgas llegan tras aplastar 4-1 a Estados Unidos, otro de los locales, con un doblete de Charles De Ketelaere más los tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku.

El sábado abrirá la jornada el cruce entre Noruega e Inglaterra. El conjunto escandinavo protagonizó el gran batacazo del torneo al eliminar 2-1 a Brasil con un doblete de Erling Haaland, mientras que los Tres Leones sobrevivieron a una batalla de 3-2 ante México en el mítico Estadio Azteca, con dos goles de Jude Bellingham y otro de Harry Kane.

El plato fuerte para los argentinos llegará esa misma noche en el Arrowhead Stadium. El equipo de Lionel Scaloni viene de imponerse en dos partidos cardíacos, ante Cabo Verde y ante Egipto —al que venció 3-2 con una remontada épica—, y se medirá con una Suiza que eliminó a Colombia por penales gracias a una gran actuación de su arquero, Gregor Kobel. El ganador chocará en semifinales con el vencedor de Noruega-Inglaterra.

Todos los cruces de cuartos de final Marruecos vs Francia : jueves 9 de julio, 17hs, Gillette Stadium (Boston).

: jueves 9 de julio, 17hs, Gillette Stadium (Boston). España vs Bélgica : viernes 10 de julio, 16hs, SoFi Stadium (Los Angeles).

: viernes 10 de julio, 16hs, SoFi Stadium (Los Angeles). Noruega vs Inglaterra : sábado 11 de julio, 18hs, Hard Rock Stadium (Miami).

: sábado 11 de julio, 18hs, Hard Rock Stadium (Miami). Argentina vs Suiza: sábado 11 de julio, 22hs, Arrowhead Stadium (Kansas City).