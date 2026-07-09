Tras la vigilia en Tucumán, Javier Milei asiste al Tedeum por el Día de la Independencia + Agregar ámbito en









El Presidente asiste junto a todo su Gabinete a la tradicional ceremonia en la Catedral Metropolitana, donde se espera el mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva. La actividad llega después del discurso que brindó en Tucumán, en el que habló de una "segunda independencia" y defendió las reformas impulsadas por su Gobierno.

Javier Milei participará del Tedeum por el 9 de julio. Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei participa este jueves del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en una ceremonia que volverá a reunir a las principales autoridades del Gobierno y que tendrá como uno de los momentos centrales la homilía del arzobispo porteño, Jorge García Cuerva.

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El mandatario partió desde la Casa Rosada junto a los integrantes de su Gabinete y recorrió a pie el trayecto hasta la Catedral, frente a Plaza de Mayo, donde desde las 10.30 se desarrollará el oficio religioso por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

Como ocurrió en celebraciones patrias anteriores, el mensaje de García Cuerva genera expectativa por las definiciones que pueda realizar sobre la situación social, económica e institucional del país. En sus últimas homilías, el arzobispo hizo reiterados llamados al diálogo político, la unidad nacional y una mayor atención hacia los sectores más vulnerables.

La visita de Milei a Tucumán La participación en el Tedeum llega horas después de la vigilia que Milei encabezó en la Casa Histórica de Tucumán, donde pronunció un discurso transmitido por cadena nacional.

En ese mensaje, el Presidente sostuvo que la Argentina atraviesa una "segunda independencia" y defendió las reformas impulsadas por su gestión. "Nuestro Gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente", afirmó.

Javier Milei y Victoria Villarruel estuvieron casi cara a cara pero ni se miraron en la Vigilia de la Independencia, en Tucumán. Además, repasó los avances del Pacto de Mayo, firmado con 18 gobernadores en 2024, y aseguró que gran parte de los compromisos asumidos ya comenzaron a implementarse. Según sostuvo, el objetivo es continuar avanzando en reformas que permitan "liberar las fuerzas productivas" de las provincias. Con el Tedeum, el Gobierno completará las actividades oficiales por un nuevo aniversario de la Independencia, en una jornada en la que la atención estará puesta tanto en el mensaje institucional de la Iglesia como en la continuidad del vínculo entre el Ejecutivo y los distintos actores políticos y sociales.