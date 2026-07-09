VTV en julio 2026: qué vehículos están obligados a hacer la verificación, tras las nuevas reglas

El trámite mantiene cambios en varias jurisdicciones durante este mes. Conocé quienes deben realizar el control técnico y quienes siguen exentos.

La reforma modificó los plazos para algunos vehículos y habilitó nuevos establecimientos para realizar la inspección técnica.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) sigue siendo uno de los requisitos obligatorios para circular, aunque durante 2026 comenzaron a aplicarse modificaciones que cambiaron tanto los plazos de revisión como los lugares habilitados para realizar el trámite.

En la Ciudad de Buenos Aires ya fue aprobada una reforma que extiende la antigüedad para la primera inspección y habilita a talleres mecánicos y concesionarias a sumarse como centros verificadores.

A la par de estos cambios, durante julio también rige el cronograma de vencimientos según la terminación de la patente para aquellos vehículos que aún deben renovar la VTV bajo el régimen vigente. Antes de solicitar un turno conviene revisar qué normativa corresponde en cada distrito y si el vehículo se encuentra alcanzado por las nuevas disposiciones.

En la provincia de Buenos Aires , el cronograma de julio establece que deben realizar la VTV los vehículos cuya patente finaliza en 7 , siempre que les corresponda renovar la inspección.

En cuanto a la antigüedad , la Provincia todavía conserva su propio régimen . Los autos particulares permanecen exentos durante los primeros años desde el patentamiento y luego deben realizar controles periódicos en las plantas oficiales habilitadas. Las autoridades bonaerenses confirmaron que, por el momento, no adoptarán automáticamente todos los cambios promovidos por el Gobierno nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, comenzó una transición hacia un nuevo esquema que modifica la frecuencia de las inspecciones y reorganiza el sistema de prestadores. A medida que la reforma entre plenamente en vigencia, los propietarios deberán verificar cuál es la normativa que corresponde según la fecha de patentamiento de su vehículo.

Los principales cambios que introdujo la reforma

Uno de los cambios más importantes es la modificación del plazo para realizar la primera VTV. Con la nueva normativa, los vehículos particulares cero kilómetro deberán efectuar su primera inspección a los cinco años desde el patentamiento, en lugar del plazo anterior que regía en varias jurisdicciones. La medida busca adaptar la regulación a la mayor confiabilidad mecánica de los vehículos modernos.

También cambia la frecuencia de los controles posteriores. Los automóviles con una antigüedad de entre cinco y diez años pasarán a realizar la verificación cada dos años, mientras que aquellos con más de diez años continuarán sujetos al control anual.

Otro punto central de la reforma consiste en la apertura del mercado de inspección. El nuevo esquema permite que talleres mecánicos, concesionarias e importadores puedan solicitar la habilitación para realizar la VTV, siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la normativa. Hasta ahora, el servicio estaba concentrado casi exclusivamente en plantas verificadoras específicas.

Además, el nuevo modelo elimina los valores tarifarios únicos en aquellas jurisdicciones que adopten plenamente la reforma. Esto permitirá que cada establecimiento autorizado establezca sus propios precios.

Qué controles se realizan durante la inspección

Más allá de los cambios administrativos, el objetivo de la VTV sigue siendo el mismo: comprobar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad. Durante la inspección se revisan componentes fundamentales como el sistema de frenos, dirección, suspensión, neumáticos, luces, emisiones contaminantes, cinturones de seguridad, chasis y distintos elementos mecánicos que pueden influir en la seguridad del vehículo.

Si se detectan fallas que comprometan la circulación, el vehículo deberá realizar las reparaciones correspondientes antes de obtener la aprobación definitiva. En algunos casos se otorga una aprobación condicional, para corregir defectos menores dentro del plazo previsto por la reglamentación de cada jurisdicción.

Circular con la VTV vencida puede derivar en multas económicas, retención del vehículo e inconvenientes con la cobertura del seguro en caso de siniestro, además de representar un riesgo para la seguridad vial.