Así están los cuartos de final del Mundial 2026: todos los cruces, el fixture completo y cuándo se juega cada partido

El Mundial 2026 ya tiene a los clasificados a los cuartos de final. Repasá el cuadro actualizado, los resultados y el calendario.

Por primera vez en la historia de la competencia, la fase de grupos no desembocará en los octavos de final.

El Mundial 2026 ya dejó atrás la fase de grupos y atraviesa la primera ronda de eliminación directa. La histórica ampliación a 48 selecciones dio lugar por primera vez a los 16avos de final , una instancia inédita que definió el cuadro de octavos. Ahora ya se conocieron los primeros clasificados a cuartos (Francia y Marruecos), a la espera del resto de equipos, entre ellos la Selección argentina que enfrentará a Egipto este martes, para avanzar a esa instancia. Todos los cruces de esta fase eliminatoria de la Copa del Mundo, cómo sigue el fixture y el cuadro completo camino a la gran final.

La primera llave de octavos ya tuvo resolución: Marruecos goleó 3-0 a Canadá en Houston y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final. Más tarde, Francia venció a Paraguay por 1-0 y también consiguió su boleto a la próxima fase.

Brasil cumplió con su objetivo y superó su cruce de 16avos ante Japón, al que venció 2-1. En los octavos de final se enfrentará a Noruega , que eliminó a Costa de Marfil por 2-1. El partido se jugará este domingo 5 de julio desde las 17 en Nueva York.

La Verdeamarela buscará romper ante los nórdicos una maldición que lleva 24 años, ya que desde que consiguió la quinta Copa del Mundo en Corea-Japón 2002, nunca más pudo ganar un partido de eliminación directa frente a rivales europeos y quedó eliminada cada vez que se cruzó contra uno: vs Francia en 2006; vs Países Bajos en 2010; vs Alemania en 2014; vs Bélgica en 2018; y vs Croacia en Qatar 2022.

Del otro lado estará Noruega, una selección que mostró un altísimo nivel en este Mundial y se presenta como una seria amenaza para la Canarinha. El ancho de espada de los escandinavos es el delantero del Manchester City Erling Haaland, quien convirtió 5 goles en tres partidos jugados (no sumó minutos frente a Les Bleus) e incluso se ilusiona con terminar como máximo artillero en la presente Copa del Mundo.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, el primer partido en Miami será el 17 entre Arabia Saudita y Uruguay.

Por su parte, la Selección de México recibirá hoy a las 21 (hora argentina) a Inglaterra en el mítico Estadio Azteca, en el segundo partido de la jornada por los octavos de final del Mundial 2026. La Tri tiene como objetivo cortar una racha que ya dura casi cuatro décadas: no alcanza los cuartos de final desde 1986, cunado también fue anfitrión.

El contexto no será uno más. El partido se jugará a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una condición que podría favorecer al Tri. Incluso existe la posibilidad de que tormentas eléctricas alteren el desarrollo del encuentro. Enfrente estará una Inglaterra que viene de sufrir para dejar en el camino a la República Democrática del Congo.

Quien avance a los cuartos de final enfrentará el 11 de julio en Miami al vencedor del cruce entre Brasil y Noruega, que jugarán unas horas antes.

Los partidos que definen el pase a cuartos

Para este lunes habrá dos partidos de octavos. El plato fuerte sin dudas es el cruce entre Portugal y España, que jugarán a las 16 en Dallas. El equipo de Luis de la Fuente llega con la ilusión de meterse entre los ocho mejores por primera vez desde su histórico título en 2010. Del otro lado, los de Roberto Martínez buscan dar otro paso hacia la conquista de la Copa del Mundo, trofeo que falta en su historial.

España confirmó su condición de candidata con una contundente victoria por 3-0 sobre Austria en octavos de final, e intentará alcanzar los cuartos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010, edición en la que conquistó su única Copa del Mundo. Desde entonces, fue eliminada en octavos tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022. Su otro mejor resultado histórico continúa siendo el cuarto puesto logrado en Brasil 1950. Portugal, en tanto, selló su clasificación tras imponerse por 2-1 a Croacia en un duelo de máxima tensión, ya que en la última jugada, el VAR anuló el empate croata por fuera de juego, permitiendo a los lusitanos avanzar de ronda.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes, en uno de los cruces más parejos de la segunda instancia de eliminación directa. El encuentro está programado para las 21 (horario argentino) en el estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos. El seleccionado dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a Canadá y México, avanzó de ronda tras derrotar a Bosnia y Herzegovina por 2 a 0. El combinado belga, por su parte, estuvo muy cerca de quedarse afuera porque perdía 2 a 0 con Senegal a los 85′, pero lo empató de manera agónica y lo ganó 3 a 2 en el tiempo suplementario.

Portugal y España reviven este lunes un viejo duelo europeo para lograr el pase a cuartos del Mundial 2026. Twitter Nations League

La Selección argentina aseguró su pase a los octavos de final luego de ganarle a Cabo Verde, segundo del Grupo H, una zona que tuvo a España como primera y a Uruguay eliminada. El equipo de Lionel Scaloni jugará el martes 7 de julio, a las 13, ante Egipto en el estadio de Atlanta.

Colombia y Suiza serán los protagonistas del último duelo de los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo se mide con el de Murat Yakin en el BC Place de Vancouver y ambos quieren meterse entre los mejores 8 del torneo.

Colombia llega a este compromiso luego de vencer por 1 a 0 a Ghana por los 16avos de final en Kansas City con un gol de Jhon Arias. La selección cafetera fue clara merecedora del triunfo y prácticamente no sufrió para quedarse con la clasificación. Suiza, por su parte, viene de derrotar en 16avos a Argelia por 2 a 0 gracias a los tantos de Breel Embolo en el primer tiempo y de Dan Ndoye en el complemento.

Un triunfo significaría para ambos equipos igualar su mejor participación histórica en mundiales. Colombia alcanzó los cuartos de final por única vez en Italia 1990, mientras que Suiza lo logró en 1934, 1938 y 1954. El ganador se cruzará en esa instancia con el vencedor del duelo entre Argentina y Egipto.

Así se definieron los 16avos del Mundial 2026

La fase eliminatoria ya empieza a tomar forma, aunque varios partidos todavía dependen de la definición de los últimos grupos. Los cruces confirmados hasta el momento son:

Sudáfrica 0-1 Canadá — domingo 28 de junio, 16.00, SoFi Stadium (Los Angeles).

domingo 28 de junio, 16.00, SoFi Stadium (Los Angeles). Brasil 2-1 Japón — lunes 29 de junio, 14.00, NRG Stadium (Houston).

— lunes 29 de junio, 14.00, NRG Stadium (Houston). Alemania 1(3)-1(4) Paraguay — lunes 29 de junio, 17.30, Gillette Stadium (Foxborough).

— lunes 29 de junio, 17.30, Gillette Stadium (Foxborough). Países Bajos 1(2)-1(3) Marruecos — lunes 29 de junio, 22.00, Estadio BBVA (Monterrey).

— lunes 29 de junio, 22.00, Estadio BBVA (Monterrey). Costa de Marfil 1-2 Noruega — martes 30 de junio, 14.00, Dallas Stadium / AT&T Stadium (Arlington)

— martes 30 de junio, 14.00, Dallas Stadium / AT&T Stadium (Arlington) Francia 3-0 Suecia — martes 30 de junio, 18.00, MetLife Stadium (East Rutherford).

— martes 30 de junio, 18.00, MetLife Stadium (East Rutherford). México 2-0 Ecuador — martes 30 de junio, 22.00, Estadio Azteca (Ciudad de México).

— martes 30 de junio, 22.00, Estadio Azteca (Ciudad de México). Inglaterra 2-1 RD Congo — miércoles 1 de julio, 13.00, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

— miércoles 1 de julio, 13.00, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Bélgica 3-2 Senegal — miércoles 1 de julio a las 17.00, Hard Rock Stadium (Miami)

— miércoles 1 de julio a las 17.00, Hard Rock Stadium (Miami) Estados Unidos 2-0 Bosnia — miércoles 1 de julio, 21.00, Levi’s Stadium (Santa Clara).

— miércoles 1 de julio, 21.00, Levi’s Stadium (Santa Clara). España 3-0 Austria — jueves 2 de julio, 16.00, SoFi Stadium (Los Ángeles)

— jueves 2 de julio, 16.00, SoFi Stadium (Los Ángeles) Portugal 2-1 Croacia — jueves 2 de julio, 20.00, BMO Field (Toronto)

— jueves 2 de julio, 20.00, BMO Field (Toronto) Suiza 2-0 Argelia — viernes 3 de julio a las 00.00, BC Place Stadium (Vancouver)

— viernes 3 de julio a las 00.00, BC Place Stadium (Vancouver) Australia 1(2)-1(4) Egipto — viernes 3 de julio, 15.00, Estadio Dallas (Texas)

— viernes 3 de julio, 15.00, Estadio Dallas (Texas) Argentina 3-2 Cabo Verde — viernes 3 de julio, 19.00, Hard Rock Stadium (Miami).

— viernes 3 de julio, 19.00, Hard Rock Stadium (Miami). Colombia 1-0 Ghana — viernes 3 de julio, 22.30, Arrowhead Stadium (Dallas)

Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026

Canadá 0-3 Marruecos — sábado 4 de julio, 14hs, Houston.

— sábado 4 de julio, 14hs, Houston. Paraguay 0-1 Francia — sábado 4 de julio, 18hs, Filadelfia.

— sábado 4 de julio, 18hs, Filadelfia. Brasil vs Noruega — domingo 5 de julio, 17hs, Nueva York.

— domingo 5 de julio, 17hs, Nueva York. México vs Inglaterra — domingo 5 de julio, 21hs, Ciudad de México.

— domingo 5 de julio, 21hs, Ciudad de México. España vs Portugal — lunes 6 de julio, 16.00, Dallas

— lunes 6 de julio, 16.00, Dallas Bélgica vs Estados Unidos — lunes 6 de julio, 21hs, Seattle.

— lunes 6 de julio, 21hs, Seattle. Argentina vs Egipto — Martes 7 de julio, 13hs (Atlanta Stadium).

— Martes 7 de julio, 13hs (Atlanta Stadium). Suiza vs Colombia — Martes 7 de julio, 16hs (BC Place, Vancouver).

Así están los cruces de cuartos de final del Mundial 2026