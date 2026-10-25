Balotaje Lula da Silva vs Flávio Bolsonaro 2026: las propuestas en economía, seguridad, educación, salud y empleo para Brasil

Uno a uno, los ejes y puntos clave del programa de los candidatos que disputan la segunda vuelta en Brasil. Qué harían en caso de ganar.

El presidente apuesta por la inversión pública, la protección social y una mayor presión tributaria sobre los sectores de altos ingresos. Su rival propone achicar el Estado, reducir impuestos y endurecer la política de seguridad.

Brasil llega al balotaje de este domingo 25 de octubre con dos proyectos de gobierno que plantean caminos diferentes para la economía , la seguridad y las políticas sociales. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección con una agenda centrada en la inversión pública , la reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de los servicios estatales. Su rival, el senador Flávio Bolsonaro , propone achicar la administración pública, reducir impuestos y endurecer las penas contra el crimen organizado.

La disputa excede la continuidad o el cambio de Gobierno. Mientras Lula pretende utilizar al Estado como impulsor del desarrollo productivo y garante de derechos sociales, Bolsonaro plantea una administración más reducida, mayor protagonismo del sector privado y una política de seguridad de mano dura.

Las diferencias atraviesan desde los impuestos y el gasto público hasta la educación, la salud, la política ambiental y el funcionamiento de las instituciones. Estas son las principales propuestas de ambos candidatos y las medidas que podrían impulsar si llegan a la Presidencia.

Lula: más inversión productiva y mayor progresividad tributaria. El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) propone continuar con una estrategia de reindustrialización para ampliar la capacidad productiva de Brasil, promover la innovación y desarrollar infraestructura y tecnología. En materia fiscal, plantea mantener el marco de reglas vigente, con el objetivo de compatibilizar el control del gasto con las inversiones sociales y productivas. También busca que los sectores de mayores ingresos tengan una mayor participación en la recaudación tributaria.

Su programa contempla, además, reducir la carga impositiva sobre los sectores de menores ingresos. Entre las iniciativas económicas que impulsa se encuentran la exención del impuesto a la renta para quienes perciben hasta 5.000 reales mensuales y una mayor tributación proporcional de los ingresos altos.

Flávio Bolsonaro: achicar el Estado y reducir impuestos. El senador del Partido Liberal (PL) propone un recorte del gasto público que denomina Tesouraço —tijeretazo—, con el objetivo de reducir el tamaño de la Administración federal. Su programa contempla eliminar al menos diez ministerios, disminuir los cargos políticos y revisar los gastos administrativos.

El ahorro fiscal, según su propuesta, permitiría avanzar en una reducción de impuestos, especialmente los que afectan al consumo, la producción y las inversiones. También plantea sustituir el marco fiscal actual por nuevas reglas para controlar el gasto y revisar la estructura tributaria.

La elección enfrenta dos proyectos contrapuestos en materia económica y social. Lula busca profundizar las políticas públicas y la inversión productiva, mientras Bolsonaro promete recortes del gasto, alivio tributario y una ofensiva contra el crimen organizado.

Seguridad: coordinación policial frente a una política de mano dura

Lula: inteligencia, prevención y cooperación entre fuerzas. El presidente propone fortalecer la coordinación nacional de las políticas de seguridad mediante un Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP). La iniciativa apunta a articular el trabajo de las policías y los organismos de inteligencia de los distintos niveles de gobierno.

Su programa también plantea reforzar el equipamiento y la infraestructura policial, incorporar tecnología y extender el uso de cámaras en los uniformes de los agentes bajo criterios nacionales. La estrategia incluye perseguir el financiamiento de las organizaciones criminales, sin convertir el endurecimiento de las penas o la flexibilización del acceso a las armas en el eje central de la política de seguridad.

Flávio Bolsonaro: penas más duras y mayor capacidad penitenciaria. La seguridad es uno de los principales ejes de su plataforma, bajo el lema Brasil sem Medo (Brasil sin miedo). El candidato propone declarar organizaciones narcoterroristas a grupos como el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho y las milicias, además de bloquear sus activos y reforzar las operaciones para recuperar territorios bajo su control.

Entre las medidas más severas figuran reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal y establecer sanciones para adolescentes mayores de 14 años que cometan determinados delitos graves. También propone construir cinco nuevas cárceles federales de máxima seguridad, crear medio millón de plazas penitenciarias en cuatro años y restringir los beneficios de progresión de régimen para condenados por delitos graves. Para determinados delitos sexuales, plantea la castración química de los condenados.

Salud: fortalecer el sistema público frente a la colaboración privada

Lula: ampliar la cobertura y reducir la dependencia del exterior. El Sistema Único de Salud (SUS) constituye el centro de su política sanitaria. Su programa propone mejorar el acceso a médicos especialistas, integrar los servicios de atención y ampliar el uso de la telemedicina.

También busca fortalecer la producción nacional de medicamentos, vacunas, equipos e insumos médicos para reducir la dependencia de proveedores extranjeros. La atención sanitaria de los pueblos indígenas continuará como una política específica, con servicios adaptados a sus necesidades.

Flávio Bolsonaro: digitalización y aprovechamiento de hospitales privados. Su propuesta apunta a utilizar herramientas tecnológicas para agilizar trámites y reducir los tiempos de espera. Entre las iniciativas se encuentra ClarIA, una asistente virtual destinada a orientar a los usuarios y facilitar la programación de consultas y estudios.

A través del plan Brasil sem Fila (Brasil sin filas), plantea aprovechar la capacidad disponible de hospitales privados mediante convenios con el sistema público. El objetivo es ampliar la atención y acelerar el acceso a prestaciones sin depender exclusivamente de una expansión de la infraestructura estatal.

Educación: ampliar la red pública frente a los vouchers

Lula: universidades, educación técnica y permanencia escolar. El candidato oficialista propone ampliar la red de universidades públicas y de Institutos Federales, fortalecer la educación técnica y científica y reducir el abandono escolar. Entre sus principales herramientas figura Pé-de-Meia, el programa de incentivos financieros para estudiantes de educación media que busca facilitar la continuidad de sus estudios.

Su plan también contempla mejorar la conectividad de las escuelas, reforzar las políticas de alfabetización y ampliar las oportunidades de formación.

Flávio Bolsonaro: vouchers y expansión de alternativas privadas. El senador propone utilizar vouchers educativos cuando no haya suficientes vacantes en las escuelas públicas y extender este mecanismo a las guarderías. Su programa también incluye escuelas de jornada completa, refuerzo escolar, formación técnica y alfabetización mediante el método fónico.

Además, busca ampliar las escuelas cívico-militares, que incorporan personal uniformado para colaborar con la disciplina escolar. Su plataforma incluye la idea de una educación sin adoctrinamiento y una mayor vinculación con la economía digital.

Medio ambiente y energía: transición verde frente a explotación de recursos

Lula: reducir la deforestación y desarrollar nuevas industrias. Su programa propone avanzar hacia una economía con menores emisiones de carbono y mantener la lucha contra la deforestación, con el objetivo de alcanzar la deforestación cero para 2030. La política ambiental está vinculada con el desarrollo industrial, la innovación y la creación de nuevas cadenas productivas asociadas con la economía verde.

Sin embargo, su planteo no supone abandonar la explotación de recursos energéticos. También contempla aprovechar las reservas de petróleo, los minerales críticos y las tierras raras para fortalecer la soberanía energética y productiva brasileña.

Flávio Bolsonaro: combinar conservación y actividad económica. Su propuesta presenta la protección ambiental como un activo económico e incorpora herramientas como el mercado de carbono, la bioeconomía y los pagos por servicios ambientales. El plan incluye reducir la deforestación y los incendios, proteger los biomas y promover actividades productivas en la Amazonia.

En materia energética, prioriza la seguridad del abastecimiento y plantea ampliar la explotación de petróleo y gas, desarrollar infraestructura energética e hídrica y procesar los minerales críticos dentro de Brasil para agregarles valor.

Estado y administración pública: más capacidad estatal frente a la descentralización

Lula: planificación y participación ciudadana. El presidente busca fortalecer la capacidad del Estado para diseñar y ejecutar políticas públicas. Su programa propone ampliar los mecanismos de participación social, mejorar la transparencia presupuestaria y modernizar los sistemas de información pública para facilitar el control ciudadano.

También plantea revisar la relación entre el presupuesto federal y las enmiendas parlamentarias, con el propósito de recuperar capacidad de planificación y mejorar la asignación de los recursos públicos.

Flávio Bolsonaro: menos ministerios y más poder para estados y municipios. Su propuesta de Más Brasil y menos Brasilia apunta a descentralizar decisiones y recursos, reducir la burocracia y limitar el tamaño de la Administración federal. También plantea una reforma administrativa y una mayor profesionalización de la gestión de las empresas estatales, junto con la simplificación de normas y procedimientos.

En el plano institucional, propone limitar las decisiones individuales de los jueces del Supremo Tribunal Federal y reformar el funcionamiento del Poder Judicial. Su programa también incluye cambios políticos y medidas que, según el candidato, buscan combatir la censura estatal.

Mujeres y políticas sociales: ampliar la protección frente a la autonomía económica

Lula: fortalecer los programas sociales y combatir la violencia de género. Su plataforma propone dar continuidad a políticas como Bolsa Familia y el Sistema Único de Asistencia Social, además de ampliar la red de espacios de acogida para mujeres víctimas de violencia. También incorpora medidas para reducir la pobreza y distribuir de manera más equitativa las tareas de cuidado no remuneradas.

El programa incluye herramientas para facilitar la renegociación de deudas de los hogares, como Novo Desenrola Brasil, y sostener la asistencia a los sectores vulnerables.

Flávio Bolsonaro: capacitación, empleo y acceso al crédito. El candidato propone desarrollar el programa Brasil por Elas, orientado a la protección y la autonomía económica de las mujeres. La iniciativa contempla espacios de acogida, canales de denuncia y herramientas digitales para facilitar el acceso a los servicios públicos.

Su enfoque pone el acento en la formación, el empleo, el crédito y la vivienda como instrumentos para ampliar la independencia económica y la capacidad de generar patrimonio.

Infraestructura e industria: inversión estatal frente a mayor participación privada

Lula: impulsar la producción con inversión pública. El candidato del PT plantea articular la infraestructura con una política industrial y tecnológica. La estrategia busca ampliar la capacidad productiva, promover nuevas industrias, desarrollar la economía digital y reducir dependencias externas. La inversión en infraestructura, innovación y transición energética forma parte de ese esquema.

Flávio Bolsonaro: inversión y apertura con protagonismo privado. Su programa contempla obras en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos e hidrovías, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad. Al mismo tiempo, propone ampliar la participación privada en la economía, avanzar en privatizaciones y facilitar el acceso a bienes de capital, tecnologías e insumos importados.