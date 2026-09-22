Benjamín Netanyahu desafía a Zohran Mamdani y promete "revelar la verdad" sobre él + Agregar ámbito en









En un mensaje publicado en X, el primer ministro israelí cuestionó al alcalde de Nueva York por su postura frente a Hamas y lo acusó de fomentar protestas contra la comunidad judía de la ciudad.

Benjamín Netanyahu desafía a Zohran Mamdani.

Benjamín Netanyahu cuestionó al alcalde de Nueva York antes de su llegada a la ciudad y anticipó que hablará sobre él durante su intervención en la ONU. En un video publicado en X, el primer ministro israelí afirmó: "Voy a la ONU para luchar por la verdad sobre nuestros heroicos soldados y revelar la verdad sobre ti".

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El mensaje estuvo dirigido a Zohran Mamdani, quien había cuestionado la presencia de Netanyahu en Nueva York y pedido que fuera detenido en relación con una orden de la Corte Penal Internacional, una medida que Estados Unidos no reconoce.

Netanyahu también acusó al alcalde de respaldar a Hamas y de promover protestas contra la comunidad judía de Nueva York: "Deberías avergonzarte, Mamdani, por apoyar al monstruo terrorista de Hamás, que masacró a nuestro pueblo. Deberías avergonzarte por incitar a las revueltas contra los judíos de Nueva York".

El primer ministro israelí tiene previsto viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hablará el jueves. La visita se desarrollará en medio de las fuertes diferencias entre ambos dirigentes.

Consejo de Seguridad de la ONU. Cuándo comienza y qué se debate en la Asamblea General de la ONU El 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó formalmente el 8 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta septiembre de 2027. Sin embargo, la semana de mayor actividad diplomática se concentra ahora en Nueva York, con la participación de jefes de Estado, de Gobierno y otros representantes de alto nivel.

El debate general comienza este martes y se desarrollará hasta el sábado, con una última jornada el lunes 28. Durante esos días, los representantes de los 193 Estados miembros presentan sus posiciones y plantean los principales temas de sus agendas internacionales. Además de las guerras y las crisis de Medio Oriente, este año se tratarán cuestiones como la guerra en Ucrania, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la prevención de futuras pandemias y la regulación y gobernanza de la inteligencia artificial. También habrá reuniones específicas sobre el aumento del nivel del mar y el derecho al desarrollo.

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