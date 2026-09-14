La declaración se produjo tras la destrucción de una extensa red de túneles del grupo chií, donde Israel asegura haber encontrado un centro de mando, instalaciones habitacionales y arsenales.

Netanyahu celebró el avance contra Hezbollah en Líbano y advirtió por nuevas represalias.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , destacó este lunes la toma de dos posiciones estratégica que históricamente fueron bastiones de Hezbollah en el sur de Líbano y advirtió que cualquier nuevo ataque contra su país recibirá una respuesta todavía más contundente.

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“ Hemos logrado otra victoria masiva sobre Hezbollah : hemos destruido su principal bastión terrorista en la cresta de Beaufort y de Ali Taher”, afirmó Netanyahu en un mensaje difundido este lunes.

El mandatario israelí sostuvo que la operación forma parte de una estrategia para eliminar la infraestructura militar del grupo chií en el área. “Nuestra política es clara: continuaremos destruyendo la infraestructura terrorista en la zona de seguridad en Líbano”, señaló.

Netanyahu también dirigió una advertencia a los adversarios de Israel. “Si a estas alturas no han aprendido la lección y eligen atacarnos de nuevo, sufrirán golpes aún más duros ”, afirmó. Y agregó: “Todavía queda trabajo por hacer y, con la ayuda de Dios, lo haremos”.

El mensaje se produce mientras Israel mantiene operaciones militares contra Hezbollah en territorio libanés y continúa enfrentándose a distintos grupos de la región vinculados con Irán.

La declaración se produjo tras la destrucción de una extensa red de túneles del grupo chií, donde Israel asegura haber encontrado un centro de mando, instalaciones habitacionales y arsenales.

Israel destruyó una red de túneles de Hezbollah

Las declaraciones de Netanyahu se conocieron una semana después de que las tropas israelíes tomaran el control de la cresta de Ali Taher, en el sur de Líbano, y pocos días después de que el Ejército israelí destruyera una extensa red de túneles de Hezbollah ubicada debajo de esas posiciones.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la infraestructura subterránea contaba con un centro de mando, instalaciones habitacionales y depósitos de armas que el grupo utilizaba para preparar ataques contra el norte de Israel.

Para destruir la red de túneles, el Ejército israelí utilizó 1.100 toneladas de explosivos durante una detonación registrada el jueves pasado a las 18:08, hora local.

La explosión provocó un movimiento sísmico de magnitud 4,1 registrado por el Servicio Geológico de EEUU (USGS). El epicentro se ubicó a unos 13 kilómetros al oeste de Nabatiye, a una profundidad de 10 kilómetros.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anticipado el viernes que las Fuerzas Armadas estaban “totalmente preparadas” para intensificar la campaña militar contra Hezbollah luego de la destrucción de la infraestructura subterránea.

La operación sobre Ali Taher y el castillo de Beaufort representa otro avance de Israel sobre posiciones consideradas estratégicas en el sur de Líbano, en medio de una escalada militar que mantiene en alerta a toda la región.