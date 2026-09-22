El canciller iraní llegó a Nueva York bajo un fuerte operativo de seguridad en plena tensión entre Irán y EEUU

Araqchí participará de la Asamblea General de la ONU. Washington había evaluado las amenazas contra el funcionario y dispuso protección durante su estadía.

Abás Araqchí llegó a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

El canciller iraní, Abás Araqchí, llegó a Nueva York al frente de la delegación de Irán para participar de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad dispuesto por Estados Unidos y en medio de una nueva escalada de amenazas entre Washington y Teherán.

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La visita se produce en un escenario de alta tensión entre ambos países , mientras continúan los cruces de advertencias y los contactos indirectos para intentar encontrar una salida al conflicto. Araqchí utilizará su paso por Naciones Unidas para exponer la posición iraní y mantener encuentros bilaterales con representantes de distintos gobiernos.

"Nuestro principal objetivo es estar presentes en una gran tribuna internacional para defender la legitimidad, los derechos y los intereses del pueblo iraní", afirmó el ministro tras arribar a Nueva York. Además, mantuvo una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres , para abordar la agenda de la Asamblea General y los esfuerzos destinados a promover la paz y la seguridad internacionales.

La llegada del funcionario estuvo acompañada por medidas especiales de protección . En un comunicado fechado el 18 de septiembre, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado confirmó que había recibido un pedido formal de la misión iraní ante Naciones Unidas para garantizar la seguridad de Araqchí durante su estadía.

Estados Unidos dispuso protección especial para el canciller iraní durante su estadía en Nueva York.

Según el documento, las autoridades estadounidenses realizaron “un análisis exhaustivo de la amenaza” contra el canciller durante su visita y, tras evaluar la información disponible, resolvieron proporcionarle un dispositivo de protección.

El organismo también informó que un agente especial coordinaría con la representación iraní la planificación y la logística de los movimientos de Araqchí durante la semana de alto nivel de Naciones Unidas.

Washington autorizó tanto al canciller como al presidente iraní, Masud Pezeshkian, a ingresar al país para participar de la Asamblea General. Sin embargo, estableció restricciones de desplazamiento para la delegación y denegó visados a algunos de sus integrantes.

Irán llevará su posición sobre la guerra ante la ONU

Araqchí anticipó que Teherán utilizará la Asamblea para denunciar los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. También mantendrá reuniones bilaterales y participará de encuentros de la Organización de Cooperación Islámica, el Movimiento de Países No Alineados y otros organismos internacionales.

El viaje del canciller precede al de Pezeshkian, quien tiene previsto arribar este martes y pronunciar su discurso ante la Asamblea General el miércoles, además de mantener encuentros con dirigentes y funcionarios extranjeros.

Masud Pezeshkian tiene previsto exponer ante la Asamblea General y mantener encuentros con dirigentes internacionales. Reuters

La presencia de ambos funcionarios coincide con nuevos mensajes de Donald Trump hacia Teherán. El mandatario estadounidense expresó su disposición a reunirse con Pezeshkian durante la cumbre, aunque paralelamente volvió a lanzar amenazas contra Irán.

Teherán, por su parte, también elevó el tono y aseguró haber recibido información sobre una posible reanudación de las operaciones estadounidenses con apoyo de países de Medio Oriente.

En paralelo, las autoridades iraníes transmitieron mediante intermediarios una serie de condiciones para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. Entre ellas figuran el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, la liberación de activos iraníes bloqueados en terceros países y el levantamiento del bloqueo naval sobre sus puertos y embarcaciones.