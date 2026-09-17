Irán endurece su postura sobre el estrecho de Ormuz y mantendrá el bloqueo hasta que Donald Trump y Benjamín Netanyahu dejen el poder

Un alto funcionario de Teherán aseguró que la medida representa la "primera etapa de la venganza del pueblo iraní".

Irán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz a la salida del poder de Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Irán volvió a elevar la tensión con Estados Unidos e Israel al condicionar la reapertura del estrecho de Ormuz a la salida del poder de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La advertencia fue realizada por Mohammad Bagher Zolghadr, asesor político del líder supremo iraní, en medio de la escalada regional y las restricciones sobre la estratégica vía marítima.

Zolghadr realizó la declaración en un mensaje difundido con motivo de los 200 días consecutivos de movilizaciones públicas en las calles de Irán . Allí definió ese período como una etapa de resistencia y firmeza y aseguró que la lucha continuará en defensa de la existencia, la identidad, la independencia y las aspiraciones del país.

En el tramo más contundente de su mensaje, el funcionario advirtió: “Nuestros combatientes no reabrirán el estrecho de Ormuz hasta que el criminal Trump y el sanguinario Netanyahu sean destituidos del poder, y esta es la primera etapa de la venganza del pueblo iraní ”.

El asesor hizo referencia a las víctimas iraníes de los ataques registrados durante el conflicto , entre ellas civiles y militares. Mencionó particularmente a niños fallecidos en Minab, adolescentes en Lamerd, soldados en Bampur y miembros del buque de guerra Dena.

En ese contexto, Zolghadr sostuvo que Irán buscará vengar las muertes provocadas durante los ataques y colocó la continuidad del cierre de Ormuz como una primera etapa de esa respuesta. La declaración profundiza así la presión sobre un paso marítimo central para los mercados internacionales de energía.

El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas. El tránsito comercial se redujo drásticamente durante los últimos días: datos preliminares de seguimiento marítimo indicaron que apenas tres embarcaciones comerciales atravesaron el paso el miércoles.

El estrecho de Ormuz constituye una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas. Voi

El bloqueo de Ormuz, una de las principales armas de presión

Irán reivindicó ataques contra diez embarcaciones y viene profundizando las restricciones sobre la navegación en la zona, en un intento por aumentar su capacidad de presión en medio del conflicto.

La estrategia coloca en el centro a una ruta fundamental para el comercio mundial de hidrocarburos. Antes de la guerra, el tránsito diario por el estrecho era muy superior al registrado actualmente, mientras que la reducción de embarcaciones mantiene bajo presión el suministro energético internacional.

La escalada militar también alcanzó instalaciones estadounidenses en Jordania. Un reciente ataque iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti dañó varias aeronaves norteamericanas después de que Estados Unidos atacara cinco petroleros iraníes.

Según informó CBS News, alrededor de ocho aviones F-15 sufrieron daños leves y posteriormente volvieron al servicio. Un A-10 Thunderbolt también fue alcanzado y sufrió daños más importantes en una de sus alas. No se reportaron militares estadounidenses muertos durante aquella ofensiva.

Las nuevas declaraciones de Zolghadr llegan mientras la continuidad de las restricciones en Ormuz mantiene abierta una de las principales fuentes de tensión económica y militar del conflicto. Teherán ahora vinculó públicamente su reapertura con la permanencia en el poder de los mandatarios de Estados Unidos e Israel.