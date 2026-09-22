Jorge Macri anticipó un acuerdo con los organizadores para posponer la Marcha del Orgullo 2026

El Jefe de Gobierno destacó que "la visita de un Papa es un hecho extraordinario" y que su fin es que la Ciudad de Buenos Aires sea un lugar "de diversidad". En ese sentido, adelantó que su gabinete mantiene reuniones constantes con los organizadores de la Marcha.

"Esta es una ciudad de diversidad, me parece que todos podemos hacer un poco de esfuerzo para ayudar a una convivencia sana", recalcó el funcionario.

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri anunció este martes un principio de acuerdo con las organizaciones LGTBIQ+ para postergar la Marcha del Orgullo por la visita el papa León XIV . "Estamos en dialogo con todas las organizaciones y con la mayoría nos hemos puesto de acuerdo en posponerla unos días", adelantó.

La posible declaración de una jornada especial por la visita del papa León XIV todavía no tiene una definición oficial. No obstante, el Gobierno analiza sumar una fecha al calendario de feriados durante su paso por la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre , y deberá resolver qué ocurrirá con las escuelas, los bancos, la administración pública y el sector privado.

El funcionario confirmó a Radio Rivadavia que su gabinete está en diálogo "con todas las organizaciones" y que con la mayoría se acordó postergar la Marcha "unos días" . En ese sentido, Macri recordó que en su edición 2025, los propios organizadores pospusieron el evento, "con lo cual no es una fecha que está escrita en piedra".

Por último, destacó que al asumir su rol expresó que quiere una ciudad "donde pueda convivir la Marcha del Orgullo y la del Niño por Nacer . Esta es una ciudad de diversidad, me parece que todos podemos hacer un poco de esfuerzo para ayudar a una convivencia sana (....) y vamos a seguir teniendo reuniones en este sentido".

"La visita de un Papa es un hecho extraordinario, que ocurre cada 30 o 40 años en cualquier lugar", recalcó el Jefe de Gobierno.

Jorge Macri pedirá el juicio político para la jueza porteña que falló contra la baja de la edad de imputabilidad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio instrucciones al ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, para que presente el pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis por declarar inconstitucional la aplicación de un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años detenido por tentativa de robo.

La resolución fue dictada por Marinis, quien consideró que la aplicación del nuevo régimen resultaba regresiva en el caso concreto y que la conducta atribuida al menor debía ser abordada dentro del sistema de protección integral de derechos.

La investigación comenzó el 10 de septiembre, luego de un episodio ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires en el que estuvieron involucrados al menos cuatro adolescentes. De acuerdo con la causa, el grupo habría intentado robarle el teléfono celular a un hombre de 47 años. Uno de los jóvenes le habría exigido: "¡Dame todo. Dame el celular!". La víctima logró alejarse y pidió ayuda a un efectivo de la Policía de la Ciudad, que se encontraba cerca del lugar.