El dólar sigue planchado y crece la atención sobre reservas: qué mira el mercado para las próximas ruedas

El mayorista cerró el lunes en $1.514 y continúa más de 25% por debajo del techo de la banda. El agro sostiene una elevada oferta de divisas, pero el BCRA redujo sus compras y las reservas cayeron a u$s49.695 millones.

El dólar mayorista comienza este martes prácticamente estabilizado en torno a los $1.514, después de retroceder apenas 50 centavos en la primera rueda de la semana y dejar atrás el récord nominal alcanzado el viernes. La escasa volatilidad cambiaria se mantiene pese a una elevada demanda privada de divisas, que viene absorbiendo buena parte de la oferta aportada por el sector agroexportador y limita el margen del Banco Central (BCRA) para acelerar la acumulación de reservas.

El lunes, el tipo de cambio mayorista terminó en $1.514, con operaciones por unos u$s606 millones en el segmento de contado. Así, acumula durante septiembre un avance de apenas $5,50, equivalente al 0,4%. La cotización continúa además ampliamente alejada del límite superior del esquema cambiario. Para este martes, el techo de la banda se ubica oficialmente en $1.908,79 , por lo que el mayorista parte más de 25% por debajo de ese nivel.

En el Banco Nación, el dólar cerró el lunes a $1.535 para la venta , mientras que el blue terminó en $1.550. En los financieros, el MEP operó en torno a los $1.534 y el contado con liquidación (CCL) cerca de los $1.597.

El mercado de futuros también acompañó la estabilidad del contado con bajas generalizadas en los contratos , mientras que la posición a diciembre terminó ubicando al dólar mayorista en torno a los $1.605 .

Uno de los principales interrogantes del mercado pasa actualmente por la capacidad del Banco Central para transformar la elevada oferta de divisas en una mayor acumulación de reservas.

Según estimaciones de PPI, el agro viene liquidando alrededor de u$s170 millones diarios durante septiembre, pero el BCRA está comprando cerca de u$s14 millones por rueda.

La explicación aparece del otro lado del mercado. El resto de los sectores de la economía registra una demanda neta promedio cercana a u$s154 millones diarios, el nivel más elevado desde octubre de 2025. De esta manera, buena parte de los dólares provenientes del agro está siendo absorbida por importaciones, pagos externos y otras necesidades privadas.

El lunes volvió a quedar en evidencia esa dinámica. El BCRA compró apenas u$s8 millones sobre un volumen negociado de alrededor de u$s608 millones, por lo que su participación representó cerca del 1% del total operado. Con esta adquisición, el saldo positivo de septiembre alcanzó los u$s211 millones.

En lo que va de 2026, las compras de la autoridad monetaria ascienden a u$s14.306 millones, aunque el ritmo de acumulación perdió fuerza durante los últimos meses. El promedio diario de septiembre se redujo a u$s14 millones, frente a u$s38 millones en agosto, u$s103 millones en julio, u$s68 millones en junio y u$s137 millones en mayo.

En ese contexto, el economista Gustavo Ber sostuvo que “el dólar mayorista sigue planchado”, en momentos en los que el Central redujo su ritmo de compras y dejó mayor espacio para que la demanda privada absorba la oferta disponible.

El especialista también señaló: “Ocurre que se le sigue otorgando una gran importancia a la acumulación de reservas, no sólo en busca de continuar fortaleciendo el perfil crediticio sino también a fin de poder llegar con el mayor ‘poder de fuego’ posible al 2027, toda vez -de respetarse los parámetros históricos- se suele acelerar la búsqueda de cobertura”.

En lo que va del 2026, las compras de reservas ascienden a u$s14.306 millones Pixabay

Las reservas volvieron a quedar bajo la lupa

El menor ritmo de compras ocurre mientras las reservas internacionales brutas permanecen por debajo de los u$s50.000 millones. El lunes, el stock cayó otros u$s103 millones y terminó en u$s49.695 millones, el nivel más bajo de septiembre, pese a que el BCRA acumuló su décima rueda consecutiva con saldo comprador.

Parte de la baja respondió a factores de valuación. El oro retrocedió 0,7% durante la jornada y habría restado alrededor de u$s50 millones al valor de las tenencias del Central. También incidieron los movimientos de las principales monedas internacionales.

La caída muestra que las compras en el mercado cambiario no se trasladan de manera automática y en igual magnitud al stock de reservas brutas, que también se ve afectado por pagos, movimientos de depósitos y variaciones de valuación de los activos que las componen.

La acumulación de reservas sigue siendo uno de los puntos centrales observados por el mercado. Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, destacó que el Central ya superó el objetivo de compras establecido para el año, aunque redujo sensiblemente el ritmo durante agosto y septiembre.

“En lo que va de 2026, la entidad acumula USD 14.298 millones comprados, con lo que superó ampliamente el objetivo anual de USD 10.000 millones fijado en la cuarta fase del programa monetario. Pese al saldo acumulado, el organismo conducido por Santiago Bausili redujo el ritmo de adquisición en agosto y septiembre”, explicó.

El mercado mira el canje dólar linked

En paralelo, la atención de los operadores estará puesta este martes en una nueva operación del Tesoro vinculada con la deuda atada al tipo de cambio. La Secretaría de Finanzas buscará canjear alrededor de $5,43 billones de la Lelink D30S6, que vence a fin de mes, por instrumentos dólar linked con vencimientos posteriores.

El resultado será seguido de cerca por el mercado debido a que una elevada aceptación permitiría trasladar hacia adelante una parte importante de esos vencimientos y reducir las necesidades de cobertura inmediata.

En cambio, una adhesión más baja podría mantener la demanda de cobertura cambiaria a medida que se aproxime el fixing. El antecedente de agosto dejó una señal de cautela, cuando una operación similar consiguió una aceptación de apenas 34,12%.