Brotes de gripe aviar: hallan partículas en muestras de leche

Los científicos afirman que la presencia de fragmentos virales en la leche, que está pasteurizada, no es motivo de alarma, pero que el mayor problema es la continua incertidumbre sobre el tamaño y el alcance del brote.

La agencia señaló el jueves por la noche que no hay motivos para creer que el virus hallado en la leche suponga un riesgo para la salud humana.

Muchos expertos en enfermedades infecciosas y funcionarios del Gobierno dijeron que creen que el proceso de pasteurización inactivará el virus, también conocido como gripe aviar. Sin embargo, se necesitan pruebas adicionales para confirmar que no hay virus infeccioso en la leche, dijo la FDA.

"Hasta la fecha, los estudios sobre la leche de venta al por menor no han arrojado resultados que cambien nuestra valoración de que el suministro comercial de leche es seguro", declaró la la agencia en su última actualización sobre el asunto. "No me preocupa la leche en sí. Sí indica que el virus está más extendido entre las centrales lecheras de lo que pensábamos", dijo Samuel Alcaine, profesor asociado de Ciencia de los Alimentos en la Universidad de Cornell.

"Teníamos algo más de 30 rebaños o granjas que habían dado positivo en la gripe aviar. Tenemos algo menos de 30.000 granjas en todo Estados Unidos. Treinta y tres es un número realmente pequeño. Da la impresión de que definitivamente hay más propagación".

Cuántos casos se confirmaron de gripe aviar

Ocho estados del país norteamericano confirmaron casos de gripe aviar en 33 rebaños lecheros, según el Departamento de Agricultura. En el brote actual sólo se ha confirmado la gripe aviar en una persona, un trabajador agrícola de Texas que sufrió conjuntivitis.

La FDA señaló que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) no registraron más casos humanos aparte del primero confirmado. La FDA está evaluando más a fondo cualquier hallazgo positivo mediante pruebas de inoculación de huevos, que describió como norma de oro para determinar la viabilidad del virus.