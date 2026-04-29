FIFA cedió a las peticiones de las Federaciones y aumentó el prize money para el Mundial 2026

El organismo que preside Gianni Infantino aprobó aumentar un 15% estos fondos “debido al éxito comercial” del campeonato que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.. El objetivo es facturar u$s 11.000.000.000 durante el ciclo actual.

La FIFA, el organismo presidido por Gianni Infantino, accedió al pedido de las Federaciones y aumentó un 15% los premios a repartir en el Mundial 2026.

En vísperas del 76.º Congreso de la FIFA, el Consejo de la entidad madre del fútbol mundial se reunió en Vancouver (Canadá), ciudad anfitriona de la Copa del Mundo.

Debido a la petición de las Federaciones -especialmente las europeas por temor a que este torneo les resulte deficitario- y ante el éxito comercial de la Copa del Mundo, el Consejo de la FIFA acordó incrementar los recursos que se distribuirán entre las 48 selecciones participantes un 15 % más, lo que arroja una cifra total de u$s 871.000.000.

En el desglose, la subvención para preparar el campeonato pasa de u$s 1.500.000 a u$s 2.500.000 .

Finalmente, habrá un extra de U$S 16.000.000 para sufragar los costos de los miembros de las delegaciones de las federaciones y un aumento de la asignación de entradas para los equipos.

La FIFA informó que el balance de ingresos se seguirá redistribuyendo en el fútbol mundial en beneficio de las 211 federaciones miembro de la FIFA y a través de ellas.

FIFA REUION En la reunión de su Concejo, en la ciudad de Vancouver, la FIFA accedió al pedido de las Federaciones y elevó un 15% los premios para el Mundial 2026. @FIFA

"Para la FIFA es un orgullo gozar de la mejor situación financiera de su historia, lo que nos permite brindar ayudas sin precedentes a todas las federaciones miembro. Este es un ejemplo más de cómo se reinvierten los recursos de la FIFA en el fútbol", explicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El motivo de la petición de las Federaciones

Este campeonato del mundo será el primero en que participarán 48 selecciones nacionales. Esto hace que, si bien la cantidad de premios establecidos fuese alta, esta deba repartirse entre más selecciones. El fondo inicial de más de u$s 720.000.000 fue considerado insuficiente para varias federaciones que terminaban percibiendo muy poco dinero.

El Mundial que comienza el próximo 11 de junio sale de la lógica estructura de sede única y al llevarse a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, obliga a desplazamientos constantes, hoteles, vuelos internos, logística extendida…

Además. en los Estados Unidos aparece otra variable. Los impuestos cambian según el estado. No es lo mismo jugar en Florida que en Califonia y el recorrido en el torneo puede alterar la carga fiscal de una selección.

Todos estos factores -y algunos otros mas- llevaron a las Federaciones, especialmente las europeas, a solicitar un incremento de los prize money para el próxmo Mundial. La FIFA, con buen tino, no quiso a 43 días del inicio de la magna competencia entrar en una discusión de dinero y aceptó la petición de las Federaciones.