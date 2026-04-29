Nuevas imágenes de Cole Allen previo al tiroteo de Washington: qué datos presentaron en la Justicia de EEUU

Los fiscales de la causa expusieron nuevos hallazgos de la previa al intento de magnicidio contra Donald Trump. El memorándum cuenta con fotografías del acusado, anotaciones y otros cargos que enfrenta.

El gobierno de EEUU alega que Allen consultó varios sitios web para obtener información en directo sobre la cena de la Casa Blanca.

En un nuevo avance en la investigación sobre el tiroteo de Washington en la Cena de Corresponsales, se conocieron imágenes y detalles del acusado Cole Allen. En las fotos, se lo ve al joven frente a un espejo vestido con un traje y armado. Además, se conocieron maniobras suyas para confirmar la presencia del mandatario Donald Trump en la cena de la Casa Blanca .

Las fotografías fueron incluidas en un memorándum presentado por los fiscales de la causa, en la que se lo ve Allen con armas en una habitación de hotel antes del ataque . Las imágenes estaban acompañadas de nuevos detalles sobre las actividades del sospechoso antes del hecho.

En una de las fotos, se lo ve a Allen en su habitación de hotel frente a un espejo con varias armas sujetas a su cuerpo, incluyendo un cuchillo enfundado y una bolsa con municiones. Actualmente, está acusado de portar una pistola semiautomática, una escopeta de corredera y tres cuchillos cuando intentó pasar un control de seguridad durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche.

Durante el incidente, un agente del Servicio Secreto resultó herido de bala , pero no de gravedad. Si se comprueba la culpabilidad de Allen, puede enfrentar la pena de cadena perpetua.

cole allen tiroteo trump En el nuevo memorándum, los fiscales afirman que Allen se tomó fotos a sí mismo con su teléfono celular alrededor de las 20:03 con ropa formal, una funda de hombro para pistola, alicates y cortadores de alambre. BBC

En el nuevo memorándum, los fiscales afirman que Allen se tomó fotos a sí mismo con su teléfono celular alrededor de las 20:03 EST (1:03 BST) vestido con ropa formal, una funda de hombro para pistola, alicates y cortadores de alambre.

El gobierno alega que, durante la siguiente media hora, Allen consultó varios sitios web para obtener información en directo sobre la cena de la Casa Blanca y para confirmar la asistencia de Trump. Luego bajó las escaleras y se dirigió al salón de baile, donde se celebraba el evento.

Los fiscales añadieron que Allen se deshizo de un abrigo negro que ocultaba una escopeta y "poco después irrumpió en el puesto de control de la terraza del Washington Hilton" con esa arma en alto. En esta demanda el texto alega que el joven guardó una nota en su teléfono con observaciones de su entorno mientras viajaba desde su casa en California hasta Washington, incluyendo "[e]l desierto del suroeste en primavera. Aerogeneradores distantes que se alzan como montañas nevadas a través del brumoso desierto de Nuevo México".

donald trump tiroteo "Teniendo en cuenta los factores legales pertinentes, no existe ninguna condición que garantice razonablemente la seguridad de otras personas o de la comunidad si el acusado fuera puesto en libertad", afirman los fiscales.

"Teniendo en cuenta los factores legales pertinentes, no existe ninguna condición ni combinación de condiciones que garantice razonablemente la seguridad de otras personas o de la comunidad si el acusado fuera puesto en libertad", afirman los fiscales.

Los otros cargos a los que se enfrenta Allen —transporte de un arma de fuego entre estados para cometer un delito grave y disparo de un arma de fuego en un delito violento— conllevan penas máximas de 10 años cada uno.

Analizaron más de 4.000 posteos de Cole Allen: qué descubrió la investigación del tiroteo en Washington

Luego de que el presidente de EEUU Donald Trump viviera un intento de asesinato en la Cena de Corresponsales celebrada el sábado pasado, reflotó una serie de publicaciones en redes sociales del sospechoso del siniestro, Cole Allen (31). El contenido de las publicaciones muestra un giro que va desde los videojuegos hasta la rabia política, en la que comparaba al republicano con Adolf Hitler y animaba a otras personas críticas de su presidencia a comprar armas.

Las cuentas vinculadas a Allen, quien compareció este lunes ante el tribunal, cambiaron en los últimos años de publicaciones sobre videojuegos a mensajes políticos más agresivos. Las publicaciones también se hacen eco de argumentos en un mensaje que Allen supuestamente envió a familiares antes del ataque, en el que expuso un plan para atacar a funcionarios y expresó enojo por sus acciones.

Los investigadores creen que las publicaciones, así como la información extraída de múltiples dispositivos electrónicos incautados en los últimos días, muestran la animadversión de Allen hacia Trump y su administración, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con la investigación.