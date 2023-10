C5N en la zona de guerra: Biden llegó a Israel en medio de la tensión con Hamas en Gaza

Live Blog Post

Putin asegura que Medio Oriente no quiere una escalada bélica

El presidente ruso, Vladímir Putin, habló sobre la crisis de Oriente Medio tras su encuentro en Pekín con el mandatario chino, Xi Jinping, y ha asegurado que los líderes de esa región no quieren que empeore el conflicto entre gazatíes e israelíes. “Es mi impresión tras conversar con cinco líderes de la región. Sin entrar en detalles, tengo la impresión de que nadie quiere continuar el conflicto y empeorar la situación”, ha aseverado Putin tras haber conversado con los presidentes de Egipto, Abdel Fatah al Sisi; Irán, Ebrahim Raisi; Siria, Bachar el Asad; Palestina, Mahmud Abbas; y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Algunos no lo quieren por principios; otros, por miedo a algo, pero tengo la impresión de que prácticamente no hay ninguna disposición a hacer crecer el conflicto”, ha manifestado Putin. No obstante, ha reconocido que existen diferencias dentro de la Palestina controlada por Abbas —Cisjordania— y la Franja de Gaza, regida por el grupo Hamás.

"Hay contradicciones dentro de la comunidad palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, pero no las catalogaría como hostiles", ha expresado el presidente ruso, quien confía en que la creación definitiva de un Estado Palestino con capital en Jerusalén Este, como reconoce la ONU, habilitará “una futura paz con una perspectiva histórica larga”.