Elecciones, petróleo y guerra: la verdadera razón detrás del freno de Donald Trump a Israel

En horas se define mucho, para muchos: el precio de petróleo, el futuro político, el “bolsillo” y hasta su vida y muerte. En esto el rol de los actores, algunos conocidos, pero otros no tanto, es la clave. Mientras tanto, Donald Trump sigue jugando a la confusión y la traición.

Donald Trump. Con el paso del tiempo en contra, y a pesar de su “enough is enough” a Netanyahu, parece querer boicotear su chance de salir medianamente intacto en las elecciones de medio término (arrastrando tras de sí al Gobierno argentino).

De la nada, el viernes pasado Donald Trump lanzó en su red social un tuit que nadie esperaba, declarando que Israel suspendería los bombardeos sobre Líbano y que los Estados Unidos se los prohibía, ¡resaltando que “suficiente es suficiente!”

Lo más insólito de lo que ocurrió fue la sumisa aceptación y el silencio sepulcral del gobierno de Israel, que hasta entonces con sus ataques parecía venir boicoteado cualquier intento de paz por parte de los norteamericanos (tal vez se dieron cuenta que si Trump pierde las elecciones de medio término, quedarían huérfanos).

Insólito además porque dejaba a Washington y a Tel Aviv en offside, al parecer dar la razón a Irán -que en esto fue apoyado por el mediador pakistaní-, cuando afirmaba que en las negociaciones del 11 y 12 de abril se había acordado que los israelíes dejarían de bombardear el Líbano mientras durara la tregua (la sensación fue que costó, pero Trump se avino a lo que pretendía Irán).

El argumento favorito para explicar esta inesperada salida del presidente norteamericano tiene que ver con la política, más que con lo humanitario (en Líbano han muerto unas 2.300 personas, incluyendo 177 niños; en Irán 3.400, de ellas 1.700 civiles, 250 niños) o la economía.

El inesperado mensaje de Donald Trump a su “amigo” Netanyahu, ordenándole que cese los bombardeos sobre Líbano. Esto marcó un cambio de política que obedece a causas económicas y familiares

Hace tiempo que la idea es que los republicanos (Trump) perderían la Cámara baja en las próximas elecciones de medio término (3 de noviembre), pero conservarían la mayoría en el Senado. Así que toda la estrategia presidencial ha venido encaminada a minimizar la derrota y eventualmente -un lejano eventual- a convertirla en una ligera victoria.

Mas allá de la regularidad histórica del retroceso en las medio término, tenemos una razón concreta que justifica la idea del retroceso en Diputados: la economía, en particular la caída del ingreso real de los norteamericanos, y puntualmente la suba del petróleo que deriva del enfrentamiento con Irán.

Napal girl 8 junio 1972 9 años 17 operaciones las ropas quemadas por el Napalm de los norteamericanos que arrojo un avion survietnamita El terror de la guerr En junio de 1972, esta foto de una niña con el cuerpo quemado por las bombas de Napalm fue uno de los factores que llevó a los EEUU a firmar los acuerdos de París en marzo de 1973 y retirarse de Vietnam con “la cola entre las piernas”.

Esto lo venimos viendo en los números. Desde que Trump ganó la presidencial en 2024 se realizaron más de 229 elecciones locales y federales. En 193 de ellas los candidatos demócratas fueron más votados que lo que había conseguido Kamala Harris, en promedio 5% más y en algunos casos hasta un 20% más.

Es cierto que la vara no es muy alta, que Harris fue la candidata presidencial demócrata más impopular desde que tengamos memoria, y que el caudal de voto en las intermedias es menor al de las presidenciales, lo que puede sesgar los resultados. El problema es que el renacido favoritismo por los azules se ve entre gente de todas las razas y niveles económicos, distritos, tipo de elección y predominancia partidaria. La conclusión es obvia: los norteamericanos están desilusionados con Donald Trump.

De los 435 diputados que componen esa cámara y cuyas bancas se renuevan en la totalidad, los republicanos cuentan con 217, en lo que es una de las mayorías mas ajustadas de la historia moderna (están un escaño debajo de la mayoría absoluta).

Del diario de Ronald Regan copy Ronald Regan relató en su diario que llego a definir de manera consciente las acciones de Israel sobre el Libano de Holocausto, para detener la matanza.

Frente a lo que apunta a ser una probable derrota en Diputados, de un lado y otro del pasillo coinciden que los candidatos republicanos para el Senado son de lo mejorcito que presentaron los “rojos” en años. Sumemos a esto que, para ganar esa mayoría, los demócratas deberían conservar todos los escaños que hoy tienen -incluido uno en Georgia y otro en Michigan donde Trump ganó hace dos años los puestos de J.D. Vance y Marco Rubio- y sumar otros cuatro sitios, hoy en manos de los republicanos.

Con apenas 35 escaños en juego, la tarea parece imposible, aunque cada vez menos a medida que se prolonga la crisis económica y continúa el enfrentamiento con Irán.

Untitled-1 Esta foto de agosto de 1982 de un bebe que había perdido sus brazos durante un bombardeo Israelí fue lo que llevó a Ronald Regan a ordenar a Manchen Begin suspender los ataques sobre el Líbano. Los Israelíes disputaron la veracidad de la foto, pero la verdad nunca fue confirmada por ninguna fuente independiente.

Por ahora los republicanos no entraron en “modo pánico”, pero tranquilos ya no están y el tiempo les juega en contra.

En 1990 Robert W. Bacon publicó “Rockets and Feathers: The Asymmetrical Speed of Adjustment of UK Retail Gasoline Prices to Cost Changes”. Desde entonces la idea de que el precio de la nafta y el gas oil sube como si estuviera en un cohete y baja a la velocidad de una pluma, se ha corroborado una y otra vez y en los mercados más diversos (Transmisión del precio internacional del petróleo a los precios internos del petróleo y los combustibles en la argentina, A.Porto y F.Pizzi, 2018; Rockets and Feathers in gasolina markets: Evidence from South Korea, K.Cha y C.Lee 2003).

Sabemos entonces que ante una crisis el precio de la gasolina sube muy rápido; pero en un escenario de destrucción como el que tenemos hoy, puede tomar meses para volver a donde estaba.

Hind Rajab El 29 de enero de 2024, mientras huía con su familia de la ciudad de Gaza, HJind Rajab comenzó a llamar desesperadamente a la Cruz Roja Palestina, para que la rescataran. El auto había sido ametrallado desde un tanque y los otros seis ocupantes del coche habían muerto. Le tomó horas a la Cruz Roja coordinar el rescate con las autoridades israelíes, pero cuando la ambulancia salió, también fue atacada y la operación se suspendió. Doce días después encontraron el cuerpo acribillado de la niña. En base a esta historia se hizo el film “La voz de Hind Rajab”. Donald Trump esta lejísimos de ser Richard Nixon o Ronald Regan, o tener su sentido de la humanidad.

Errores e intencionalidades

Antes de que se iniciara la primera ronda de negociaciones, la semana pasada los iraníes solicitaron que fuera el vicepresidente J. D. Vance —un católico casado con una mujer hindú, es decir, alguien capaz de entender “el alma asiática”— quien encabezara las negociaciones. Vance se ha mostrado más de una vez en contra de las aventuras militares de los EEUU y, durante el alto el fuego de la llamada “guerra de los doce días”, estuvo a cargo de los contactos con los canales iraníes y cataríes (Donald Trump se ocupó de Benjamin Netanyahu y Steve Witkoff de lo que vino después).

Donald Trump aceptó, pero incorporó a la comitiva a su yerno Jared Kushner y a Witkoff, aun sabiendo que su presencia podía entorpecer las negociaciones. Ambos —especialmente Kushner— encabezaron el acuerdo de paz en Gaza en octubre del año pasado, tras el cual han muerto más de 700 palestinos, y también estuvieron al frente de las negociaciones con Irán hasta el ataque israelí-estadounidense del 28 de febrero. Ese ataque se produjo después de la tercera ronda de conversaciones y apenas dos días después de que el mediador omaní afirmara, casi eufórico: “La paz está a nuestro alcance”.

Por estos antecedentes, los iraníes ven al dúo como emisarios e informantes de Israel y, en particular, del primer ministro Benjamin Netanyahu.

AP26101717726770-e1775962602687 J.D.Vance, vicepresidente de los EEUU durante la primer rueda de negociación de paz con Irán, el 11 de abril. Para algunos, Donald Trump algo hizo para que se volviera con las manos vacías.

Sabiendo de la improbabilidad de lograr un acuerdo en 24 horas, bajo estas condiciones, queda la sensación de que el presidente aprovechó para “limar” la figura de su vice, al que por su popularidad ve como una amenaza para 2028, pudiendo entender en este sentido los ataques al Papa y las creencias católicas.

Se entiende entonces que ayer (19 de abril) Trump afirmara en una entrevista con MSNBC “The Weekend”, que Vance no sería de la partida para la segunda rueda de negociaciones con Irán, y que serían Witcoff y Kushner los que estarían a cargo. Esto lo reiteró luego en una entrevista con ABC News y otra entrevista telefónica con el New York Post.

f4df2dc0-3759-11f1-9d5c-8ba507d7dbde.jpg La imagen que publicó y luego borró Donald Trump asociándose a la figura de Jesús, fue también un tiro por elevación a su vicepresidente, un ferviente católico.

Cuando los iraníes se enteraron de que el vice no era de la partida y que Trump insistía con Jarred -al que entre tantas cosas se sospecha de mover la geopolítica para favorecer, a través de su fondo de inversión “Affinity Partners”, al Fondo Soberano de Arabia Saudita que le aportó u$s2.000 millones, a poco de vencer el primer mandato de su suegro- anunciaron que no habían acordado a reunirse, que no iban a asistir a la reunión.

El resultado final es que, como la jefa de prensa de la Casa Blanca se vio obligada a confirmar, "Vance encabezará en Pakistán las conversaciones con Irán junto a Steve Witkoff y Jared Kushner". ¿Quién le torció el brazo a Trump? No lo sabemos.

El peso de la Familia

La estrecha relación de los Kuschner y en particular de Charles, padre de Jarred, con “Bibi”, es harto conocida. De hecho, más de una vez el capitoste israelí se quedó en el departamento de la familia cuando visitaba Nueva York y cuenta la anécdota que una vez le dieron el cuarto del hoy esposo de Ivanka, y éste tuvo que irse a dormir a las habitaciones del sótano.

No sorprende entonces que cuando Trump asumió su primer presidencia en 2017, su yerno fuera nombrado “Senior Advisor to the President” y en paralelo y poco después “Director of the Office of American Innovation”.

jared-kushner-ivanka-trump-gettyimages-647613586 Jared Kushner e Ivanka Trump en la Casa Blanca. A pesar de la oposición de la CIA, el FBI y otros organismos de Seguridad, Trump ordenó darle a su yerno el acceso total a los secretos de Estado.

Nunca estuvo del todo claro, pero el 27 de febrero de 2018 el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, decidió rebajar la habilitación de seguridad de Jared Kushner, a quien consideraba “flojo de papeles” y con demasiados “intereses cruzados”. Kushner pasó de tener acceso provisional a información Top Secret/SCI —nivel que nunca llegó a obtener de manera definitiva— a una habilitación Secret, el escalón más bajo dentro del entorno presidencial. De ese modo, dejó de acceder a toda la información que llegaba al presidente y quedó limitado únicamente a material de rutina no sensible.

En mayo, Trump le ordenó a John Kelly que le devolviera su estatus de manera permanente, lo que este hizo, pero sin antes mandar un memo donde explicaba que lo hacía por una orden directa del presidente, a pesar de las objeciones del Consejero de la Casa Blanca Donald McGahan, de los especialistas de seguridad de la Casa Blanca, del FBI y de la CIA (que nunca confiaron plenamente en el yerno).

Casi como sumando insulto a la ofensa, días antes de irse, el 23 de diciembre de 2020, Donald le otorgó un perdón presidencial “completo e incondicional” a su consuegro Kushner, quien había sido condenado por evasión, extorsión, contribuciones ilegales de campaña, y perdido su licencia de abogado en 2005.

17522353774645 Donald Trump con la Familia Kushner. A horas de abandonar la presidencia en 2020 Trump le otorgó a su consuegro Charles, condenado por evasión, extorsión y contribuciones ilegales de campaña, un perdón presidencial “completo e incondicional”. Hoy “papa” Kushner es el embajador norteamericano en Francia.

Un cambio demográfico

Desde siempre los judíos norteamericanos y los de origen árabe o musulmán votan de forma mayoritaria por los demócratas.

Así, de las 6 o 7 millones de personas que se definen de origen judío en condiciones de votar, durante la presidencial 2024 entre 1,2 y 1,7 millones votó a Donald Trump. Este grupo estuvo constituido básicamente por el ala ultraortodoxa (donde tuvo un apoyo del 93%) y los ortodoxos de centro derecha, en especial personas mayores y hombres (lo votó el 45%). Los reformistas y conservadores votaron a Kamala Harris.

Los norteamericanos de origen árabe y musulmanes en condiciones de votar son entre 4,3 y 4,5 millones de personas (más del 60% cristianos y en torno al 30% musulmanes). De ellas entre 1 y 1,2 millones votó por Donald Trump (son todas estimaciones ya que no hay estadísticas oficiales).

FT_16.01.05_numberMuslims- Las proyecciones son que en los próximos 15 años la población musulmana y árabe superara a la de los judíos en los EEUU. Este es un cambio demográfico que ya hoy está teniendo un peso político significativo y Trump lo sabe.

Es cierto que los musulmanes y árabes -básicamente católicos- por ahora son menos que los judíos (para 2040 se estima que superaran al número de judíos; además del crecimiento local, ingresan al país de manera legal unos 100.000 por año) pero están muy concentrados en estados claves/pívot, mientras los judíos lo están en estados declaradamente demócratas.

Así, mientras el aporte árabe-musulmán fue clave para que los republicanos se hicieran de los electores del estado de Michigan hace dos años; los judíos, a pesar de ser más, no movieron el amperímetro en ningún estado. De hecho, el musulmán Zohran Mamdani alcanzó la alcaldía de Nueva York, la ciudad más judía del mundo fuera de Israel (concentra el 25% de la gente de la comunidad en los EEUU) recibiendo cerca del 33% del voto judío.

El 15 de febrero de 2024 Jared Kushner había afirmado durante una conferencia en la Universidad de Harvard que era “una super mala idea” darle a los palestinos su propio estado y propuso desplazarlos al desierto de Negev, para realizar un emprendimiento inmobiliario con la costa de Gaza, en lo que sería un gran negocio para Israel.

A partir de ahí, Donald lo congeló, lo corrió del escenario público durante el resto de la campaña presidencial (en febrero de 2025 Trump insistió con esta idea de “la Riviera del Medio Oriente” y durante la reunión de Davos, en enero de este año, Kushner volvió a insistir con la idea).

¿Ante semejante afrenta, como logró Trump convencer al voto musulmán y especialmente al árabe (en el total, 43% fue para Trump, 42% para Harris) que lo apoyara en 2024?

Un salvavidas en la familia

Con un perfil mucho más bajo que su hermana Ivanka, Tiffany Trump la hija menor de Donald se casó en 2022 con Michael Boulos (el año pasado tuvieron un hijo). Maronita católico, el único escándalo que se le achaca tiene que ver con la venta de un barco en el que jugó un rol clave su cuñado Jared. Desde entonces se retiró de la actividad naviera y se concentró en trabajar para las empresas familiares. Se estima que su fortuna ronda los u$s20 millones.

Pero no es Michael la figura clave en esta historia, sino su padre Massad. Nacido en el norte de Líbano, lo llevaron siendo adolescente a Texas, donde se recibió de abogado. A través de SCOA Nigeria (una controlada del Grupo Fadoul, de su suegro) y Boulos Enterprises adquirió una fortuna en torno a los u$s1.000 millones (le gusta a exagerar y dice que es más grande), pero lo que es más importante a los fines de Trump, es una de las figuras más relevantes en el mundo árabe/norteamericano.

rs_819x1024-250120132306-Michael_Boulos_Tiffany_Trump_vacation_Snapinst.app_458151973_810952780898801_4266197617416654744_n_1080 Michael Boulos y Tiffany Trump de vacaciones.

Massad es quien realmente convenció a los miembros de la comunidad que Trump era el único que podía poner un freno a Israel y terminar la guerra en Gaza y Líbano y fue quien organizó la visita de Trump y Tiffany junto a Michael al condado de Dearbon que le dio a Trump la victoria en Michigan (Trump ganó en Dearbon, donde el 60% de la población es de origen árabe, 42,5% a 36% frente a Harris).

Alguien podría decir que para aportar más a la confusión o como demostración de su capacidad negociadora Donald Trump “casó” a una de sus hijas con un referente de los judíos norteamericanos y a la otra con uno de la comunidad árabe.

La cosa es que como premio, apenas asumió Trump nombró a su consuegro como asesor presidencial en los asuntos árabes y de Medio Oriente y en abril del año pasado como principal asesor para África.

2025-09-22_09-13-43_945827 Massad Boulos, responsable de la victoria de Trump en Michigan y su principal contacto con el Mundo Árabe. Fue quien logró el ceses de los bombardeos israelíes sobre Líbano, abriendo al puerta a las negociaciones de paz con Irán.

Si bien es un hombre con un perfil muy bajo, Massad Boulos fue quien contestó el llamado de Joseph Aoun, el presidente del Líbano, pidiéndole que los EEUU mediara para que Israel suspendiera los bombardeos y se puso al hombro la tarea de convencer a los israelíes y negociar el desarme de Hezbollah, lo que resultó clave para que las negociaciones de paz entre Irán y los EEUU continuaran (ya antes había sido clave en el acuerdo de paz entre Congo y Ruanda y sigue a cargo de mediar en la guerra civil en Sudán y en la división política en Libia, Marruecos, etc).

El problema es que el 19 de febrero de este año, Trump nombró a Kushner, quien hasta entonces tenía el puesto de asesor informal, como “Enviado especial para la Paz” un cargo semi oficial, con el que puede continuar con sus negocios privados, accediendo nuevamente al máximo de la presidencia (no se ha difundido, pero habría recuperado el grado de Top Secret/SCI).

Enough is enough

Al momento de comenzar a escribir estas líneas no estaba claro si la reunión prevista para este martes (el alto el fuego acordado finaliza el martes a la medianoche, hora del meridiano de Greenwich; aunque Trump nunca lo precisó), iniciando una segunda ronda de conversaciones para lograr la paz estaba firme.

Siendo la una de la tarde en Buenos Aires, la delegación norteamericana aún no había partido y los iraníes habían manifestado su voluntad de ir en la medida que Pakistán consiguiese que los EEUU suspendiesen el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Poco más tarde el vocero del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf anunciaba que el iría, si Vance estaba presente, en tanto Trump declaraba al New York Post que la comitiva norteamericana estaba saliendo y que no tenía "ningún problema" para reunirse con ellos (los iraníes).

En Islamabad, mientras tanto los preparativos continúan como si todo fuese viento en popa, movilizando unos 20.000 policías y soldados y el precio del petróleo no encuentra paz. Tal vez la mejor noticia es que más allá de los disparos iraníes a los barcos que intentaron salir del Golfo y la intercepción norteamericana al MV Touska, las acciones militares no están escalando y la tregua entre Israel y Líbano parece mantenerse (ha habido algunos muertos libaneses, pero nada comparable a lo previo). Ahora solo queda confiar en que, por encima de la pirotecnia a verbal, la razón prime.