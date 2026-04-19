Vuelve la tensión a Medio Oriente: el petróleo rebota 8% tras el decomiso de un buque iraní por parte de EEUU

El decomiso de un carguero iraní por parte de la marina estadounidense y la amenaza de represalia de Teherán detonaron el movimiento alcista del crudo, que vuelve a acercarse a los u$s100.

Los precios del petróleo vuelven a dispararse este domingo en la apertura de los mercados asiáticos, cuando el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subía más de 8% ante la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Irán prometió el lunes "responder pronto" al decomiso por parte de la marina estadounidense de uno de sus cargueros que intentaba evadir el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito del petróleo y gas, ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El analista Chris Weston, de Pepperstone, publicó el lunes en una nota que el decomiso del carguero iraní y la amenaza de represalia de parte de Teherán impactarán los mercados.

"Con los flujos por Ormuz paralizados, los operadores reevalúan las probabilidades y el calendario para una normalización logística, ajustando sus posiciones luego de las suposiciones más constructivas realizadas la semana pasada", indicó.

Los precios del petróleo cayeron la semana pasada ante la perspectiva de que Estados Unidos e Irán reanudarían las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, pero Teherán descartó el lunes participar en las conversaciones en Islamabad por el bloqueo de sus puertos.

Las bolsas de Asia abrieron a la alza

El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio inició la jornada del lunes con un tono moderadamente positivo, en medio de un clima de creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. El índice nipón avanzaba un 0,62% en las primeras operaciones. El telón de fondo que condicionó la apertura fue la nueva escalada entre Washington y Teherán: el presidente Donald Trump informó el domingo que un destructor de la Marina estadounidense había disparado e inutilizado un carguero de bandera iraní en el golfo de Omán, antes de que marines abordaran y confiscaran la embarcación. El vencimiento del alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, previsto para el 21 de abril, sumaba otra capa de incertidumbre al mercado nipón.

La bolsa de Corea del Sur arrancó la semana con ganancias acotadas pero sostenidas. El KOSPI subía un 0,27% en la apertura. El mercado surcoreano operaba con cautela ante la posible reactivación de las hostilidades en el estrecho de Ormuz, una arteria clave para el suministro energético global que afecta de manera directa a una economía que depende en gran medida de las importaciones de crudo.