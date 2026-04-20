Donald Trump justificó por qué empezó la guerra contra Irán y negó influencia de Israel

El presidente de EEUU defendió su postura, volvió a criticar a los medios y sostuvo que Teherán “nunca podrá tener un arma nuclear”.

ntre críticas y advertencias, trazó su visión sobre Irán, Israel y el escenario global. El mensaje mezcló definiciones geopolíticas con su habitual confrontación con los medios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , publicó este lunes un mensaje en el que volvió a fijar posición sobre el conflicto en Medio Oriente y la relación con Irán , con fuertes críticas a la prensa y una referencia explícita a un posible cambio de régimen en ese país. A través de un posteo en la red Truth Social, el mandatario justificó por qué inició la guerra el pasado 3 de marzo.

“Israel nunca me convenció de entrar en guerra con Irán” , afirmó Trump, al tiempo que señaló que su postura se consolidó tras “los resultados del 7 de octubre”, en alusión al ataque del grupo Hamas contra Israel que desató la actual escalada en la región.

En el mismo mensaje, Trump reiteró uno de los ejes históricos de su política exterior: impedir que Irán acceda a armamento nuclear.

“Desde siempre creí que Irán NUNCA PODRÁ TENER UN ARMA NUCLEAR” , sostuvo, en línea con la postura que mantuvo durante su presidencia, cuando retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 —el Plan de Acción Integral Conjunto— y restableció sanciones económicas contra Teherán.

Ese endurecimiento marcó un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Irán y sigue siendo un eje central del debate en Washington.

mensaje trump truth social 20-04-2026

Críticas a los medios y las encuestas

El mandatario también volvió a cargar contra la prensa, a la que acusó de manipular la información. “Veo y leo a los expertos y encuestas de NOTICIAS FALSAS con total incredulidad. El 90% de lo que dicen son mentiras”, afirmó.

Además, reiteró denuncias ya conocidas sobre supuestas irregularidades electorales en Estados Unidos y cuestionó la cobertura mediática sobre otros procesos políticos, como la situación en Venezuela.

La referencia a un cambio de régimen

Uno de los tramos más sensibles del mensaje fue su mención a un eventual cambio político en Irán. Trump sostuvo que “los resultados en Irán serán asombrosos” y planteó que, si hay nuevos líderes, “Irán puede tener un futuro grandioso y próspero”.

La idea de un cambio de régimen en Teherán ha sido históricamente un tema delicado en la política internacional, dado su potencial impacto en la estabilidad regional y en las relaciones con potencias como Estados Unidos, Israel y aliados en Medio Oriente.

donald trump mojtaba jamenei Trump defendió la guerra contra Irán.

Un contexto de máxima tensión en Medio Oriente

Las declaraciones se dan en un escenario de alta conflictividad en la región, tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza, que reconfiguró los equilibrios en Medio Oriente.

En ese marco, la relación con Irán —principal respaldo de varios grupos armados en la región— se convirtió en un eje clave de la política internacional y en un foco de preocupación por una posible escalada mayor.