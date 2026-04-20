Más aire para el dólar: volvió a caer la demanda para atesoramiento y quedan u$s3.200 millones para liquidar de ONs + Seguir en









Así lo mostró el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, en una exposición frente a inversores en EEUU.

Vladimir Werning expuso nuevamente ante inversores internacionales los hitos de la estrategia financiera, cambiaria y monetaria del BCRA.

Desde el Banco Central (BCRA) adelantaron que la dinámica actual del flujo de divisas le dará aún más aire al precio del dólar en el corto plazo, lo cual puede impulsar nuevas bajas en la cotización, y así contribuir a calmar la aceleración inflacionaria. La menor demanda del "billete verde" para atesoramiento y los ingresos por deuda privada son factores clave.

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En el marco de una exposición ante inversores en EEUU, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, adelantó que en marzo la compra de dólar ahorro cedió por segundo mes consecutivo. Vale recordar que las "personas humanas" llegaron a sacar del sistema, en términos netos y en promedio, unos u$s5.458 millones entre julio y octubre de 2025, en el marco de unas candentes elecciones de medio término. Luego esa cifra bajó a u$s2.362 millones en los siguientes cuatro meses.

Esta merma en el principal factor de salida de divisas del sistema se da en paralelo a una mayor oferta. Según Werning, de las Obligaciones Negociables (ONs) emitidas por el sector privado, aún quedaban u$s3.200 millones por liquidar hasta la semana pasada.

image Además, cabe agregar que estamos frente a los primeros brotes verdes de la cosecha gruesa. Este lunes el INDEC informó que las exportaciones saltaron en marzo casi un 20% mensual, impulsadas fundamentalmente por las ventas de maíz. Se estima que en abril y mayo las cifras pueden ser aun mejores.

Los otros puntos destacados de la exposición de Werning ante inversores en EEUU Como contrapartida, la presentación del BCRA mostró que comenzó el pago de dividendos en las empresas, correspondientes a la liberación de los resultados de 2025. En el primer trimestre de este año las firmas distribuyeron cerca de u$s690 millones, un valor que superó al de los primeros cuatrimestres del período 2016-2019, según recalcó el director de Invecq, Santiago Bulat.

El magíster en Finanzas también destacó de la exposición otras dos cuestiones. En primer lugar, que la compra de activos en pesos por parte de no residentes sigue siendo baja. Por otra parte, señaló que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ya liquidó, neto de importaciones, u$s762 millones de los u$s1.200 millones comprometidos. Werning sostuvo que "en medio de choques globales, la estabilidad del mercado financiero argentino se destaca frente a pares emergentes". Asimismo, aseveró que "a pesar de esos choques globales, el sesgo monetario evita efectos de segunda ronda sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC)". "Ajustes de precios relativos elevaron temporalmente el IPC, pero el sector privado espera que continúe la desinflación", profundizó.