En su gira por Israel, Javier Milei recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan

El Presidente recibió un fuerte respaldo en su exposición académica y lanzó duras críticas a la prensa, a la que acusó de “jugar para las fuerzas del mal”.

El mandatario volvió a cuestionar a los medios y habló de “fuerzas del mal” en un discurso ante estudiantes.

En el marco de su visita oficial a Israel , el presidente argentino Javier Milei fue ovacionado durante su exposición en la Universidad Bar-Ilan, donde brindó un discurso centrado en economía, política y su visión ideológica.

La actividad se dio en el contexto de su viaje para reforzar la alianza con Israel y Estados Unidos , una línea que el mandatario viene profundizando desde el inicio de su gestión. El auditorio, compuesto por estudiantes y académicos, lo recibió con aplausos y muestras de apoyo

Durante su intervención, Milei volvió a cargar contra los medios de comunicación. En uno de los tramos más polémicos de su discurso, sostuvo que “gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal” , en línea con sus críticas recurrentes a la prensa.

El Presidente suele enmarcar este tipo de cuestionamientos dentro de lo que denomina la “batalla cultural”, un eje central de su discurso político desde antes de llegar a la Casa Rosada.

En ese marco, su crítica al periodismo se inscribe en una narrativa más amplia que contrapone a sus seguidores con lo que considera sectores que buscan obstaculizar su gestión.

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Un discurso alineado con su política exterior

La exposición en Bar-Ilan también reflejó el posicionamiento internacional del Gobierno. Milei ha reforzado su alineamiento con Israel y Estados Unidos, especialmente en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

En intervenciones recientes, incluso definió a Irán como un “enemigo” de la Argentina y reivindicó una alianza estratégica con esos países.

Ese enfoque marca un giro respecto de la tradicional política exterior argentina y ha generado tanto apoyos como cuestionamientos en el ámbito internacional.

Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu

Javier Milei llegó a Israel este domingo, en medio del cese al fuego temporal y las negociaciones que involucran a ese país para consolidar una paz en Medio Oriente. En la agenda de su 38° viaje internacional, el Jefe de Estado mantiene un encuentro bilateral con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Antes, la primera actividad del mandatario consistió en la visita al Muro de los Lamentos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió en Jerusalén al presidente argentino Javier Milei y le dedicó un mensaje público en redes sociales en el que destacó la cercanía entre ambos países. “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”, expresó el funcionario israelí en su cuenta oficial, reforzando el vínculo político entre ambos gobiernos.

El encuentro entre ambos líderes se produjo en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones en Medio Oriente y el conflicto con Irán, donde Argentina manifestó un alineamiento claro con Israel y Estados Unidos. La relación entre Milei y Netanyahu se consolidó desde el inicio del mandato del presidente argentino, con gestos políticos y diplomáticos que reflejan una alianza cada vez más estrecha. En ese escenario, el mensaje del líder israelí no solo representa una bienvenida formal, sino también una señal del peso estratégico que Argentina busca tener en la región.

Se trata de la tercera visita de Javier Milei a Israel desde que asumió la Presidencia, en un momento geopolítico marcado por el conflicto que ese país protagonizó hasta este mes con Irán, Líbano y Palestina. Aún no se confirmó que las negociaciones por acuerdos de paz tengan resultados concluyentes. "Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa", planteó el mandatario nacional en su última aparición pública, en una entrevista con Canal 14 de Israel.

javier milei benjamin netanyahu 2026 Milei con Netanyahu ayer en Jerusalén.

La agenda de Javier Milei en Israel

El itinerario del Presidente de la Nación incluye un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el presidente de ese país, Isaac Herzog; y el paseo por el Muro de los Lamentos, antes de regresar a la Argentina. Milei arribará a la ciudad de Buenos Aires el próximo miércoles. Otro encuentro de relevancia es el que mantendrá el canciller Pablo Quirno con su par de Israel, Gideon Sa'ar. Su itinerario será el siguiente:

Lunes 20 de abril

04:30 horas: el presidente Javier Milei recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan. Palabras del mandatario argentino.

09:30 horas: el presidente Milei se reúne con su par israelí, Isaac Herzog.

11:30 horas: el Presidente de la Nación visita la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Palabras del mandatario argentino.

Martes 21 de abril

04:30 horas: encuentro con rabinos.

10 horas: el Presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro.

15 horas: el Presidente participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas).

Horario a confirmar: visita al Muro de los Lamentos.

17:30 horas: partida del Presidente de la Nación y su comitiva de regreso a la Argentina.

Miércoles 22 de abril