Caso Epstein: el gobierno de EEUU publicó un nuevo paquete con 30.000 páginas de documentos inéditos









Después de la difusión de algunas fotografías que desataron críticas contra el presidente, Donald Trump, quién aparecía en algunas imágenes, lanzaron las nuevas alertando de que "contienen afirmaciones falsas".

El gobierno de EEUU publicó un nuevo paquete con 30.000 documentos inéditos del caso Epstein.

El Departamento de Justicia de EEUU publicó de manera oficial este martes un nuevo paquete con miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, después de la difusión de algunas fotografías que desataron críticas contra el presidente, Donald Trump, quién aparecía en algunas imágenes.

El gobierno estadounidense sacó a la luz otras 30.000 páginas más de documentos vinculados al caso. Sin embargo, mediante un comunicado alertaron que algunos de los archivos "contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump".

"Las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente. Sin embargo, debido a nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia está publicando estos documentos teniendo en cuenta las protecciones legales requeridas para proteger a las víctimas de Epstein", indicaron.

donald trump caso jeffrey epstein EFE La respuesta de Trump frente a las fotos con Epstein Este mismo martes, Trump criticó la publicación de muchas de las fotografías que aparecen en los archivos por considerar que pueden "arruinar la reputación de personas inocentes" únicamente por aparecer junto a Epstein.

En este sentido, hizo alusión a que Epstein, condenado por abuso sexual y tráfico de menores, estaba "por todas partes en Palm Beach, por lo que mucha gente se cruzaba con él antes o después". Además, agregó que "muchos están enojados por la difusión de las fotos porque hay muchas personas que no tenían nada que ver con él, pero aparecen en alguna imagen por haber estado en la misma fiesta".

El Departamento de Justicia publicó el sábado una tanda de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la red de abusos a menores de edad que dirigía Epstein. Sin embargo, cientos de páginas de estos nuevos documentos todavía de desconocen.