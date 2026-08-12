3 rituales para convertir la energía del eclipse solar y usarla a favor

La fecha puede ser una buena oportunidad para cerrar ciclos, ordenar los pensamientos y enfocar los próximos meses en nuevos objetivos.

Hoy ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total . El evento se produce cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y logra cubrir por completo el disco solar durante unos minutos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La franja de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico Norte, el norte de España y el noroeste de Portugal , mientras que en distintos puntos de Europa, América del Norte y el noroeste de África podrá observarse de manera parcial.

Aunque no será visible desde Argentina, para quienes siguen la astrología y las prácticas espirituales, su llegada representa un momento de cambio, renovación y cierre de ciclos .

Según estas creencias, la energía del fenómeno puede aprovecharse para dejar atrás aquello que ya no suma, ordenar pensamientos y establecer nuevas intenciones. Por eso, muchas personas eligen realizar rituales de limpieza, manifestación y protección .

Uno de los rituales más simples es escribir lo que queremos dejar atrás y, al mismo tiempo, poner lo que buscamos construir. Para hacerlo se necesita una hoja de papel blanca, un lapicera de tinta negra y una vela blanca o naranja .

Lo más importante es elegir un momento tranquilo, sin interrupciones. No hace falta que la práctica coincida exactamente con la fase de totalidad.

En la parte superior de la hoja se pueden escribir tres cosas que ya no se quieren sostener. Pueden ser hábitos, situaciones, vínculos, pensamientos o formas de actuar que generan desgaste.

Conviene escribirlas de manera concreta. En lugar de poner simplemente "quiero dejar atrás lo negativo", lo ideal es "quiero dejar de postergar este proyecto" o "quiero dejar de dedicar tiempo a situaciones que no puedo controlar".

Debajo de esa primera lista se pueden anotar tres objetivos para los próximos meses y es recomendable que sean específicos. Así se aprovecha la fuerza del Anillo de fuego como un portal de inicio.

Una vez terminada la escritura, encendés la vela y lees la hoja lentamente. La intención es visualizar el paso de una etapa a otra y concentrarse en eso que sí depende de uno.

Luego, la hoja puede guardarse en un libro, una agenda o un lugar personal. También puede revisarse dentro de algunos meses para comprobar qué objetivos avanzaron y cuáles necesitan ser replanteados.

Baño de descarga

Otro ritual es el baño de descarga. En este caso, el objetivo es cerrar el día dejando atrás tensiones, pensamientos repetitivos o situaciones que se sienten pesadas.

Para comenzar, se debe calentar el litro de agua y agregar un puñado de romero fresco o seco. Se deja hervir durante aproximadamente cinco minutos y luego se retira del fuego. El preparado debe dejarse enfriar hasta alcanzar una temperatura agradable y segura para la piel.

Una vez que está tibio, se incorpora el puñado de sal gruesa y se mezcla hasta que quede integrada.

El romero suele estar presente en diferentes prácticas vinculadas con la limpieza y la protección, mientras que la sal aparece asociada a la idea de purificación.

El baño comienza con la ducha habitual. Después de enjuagarse, se puede utilizar la solución desde los hombros hacia abajo, lentamente, mientras se concentra la atención en lo que querés dejar atrás. Una frase sencilla puede ser suficiente, por ejemplo: "Dejo atrás lo que ya no necesito y hago espacio para lo que quiero construir".

La recomendación es evitar colocar la mezcla sobre el rostro, los ojos o zonas sensibles y tampoco debe ingerirse.

Ritual para cargar tus cristales

Algunas personas eligen cuarzo transparente, amatista o citrino y los utilizan como objetos simbólicos para representar protección, claridad, transformación o nuevos comienzos.

En este caso, el ritual puede comenzar con una limpieza física de la piedra. Si el cristal elegido admite el contacto con agua, puede enjuagarse brevemente con agua corriente y secarse con un paño limpio. Como no todas las piedras reaccionan bien al agua, al calor o a la sal, es mejor evitar métodos agresivos cuando no se conoce la composición del mineral.

Luego, puede colocarse en un lugar tranquilo de la casa, cerca de una ventana. No es necesario que esté expuesto directamente al Sol.

La parte central consiste en elegir una única intención. En lugar de hacer una lista extensa de deseos, se recomienda seleccionar un propósito que tenga verdadero significado personal. Puede estar relacionado con un proyecto, una relación o un cambio de hábito.

Con el cristal entre las manos, se puede repetir mentalmente o en voz alta una frase que resuma esa intención. La frase debe ser concreta y estar formulada en positivo.

Después, puede conservarse en un lugar visible, como una mesa de luz, un escritorio o dentro de una agenda.