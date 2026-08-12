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12 de agosto 2026 - 10:01

HBO confirmó que Nicholas Hoult se une a la serie de "Harry Potter" como Gilderoy Lockhart

La serie basada en la saga literaria creada por J.K. Rowling llegará a la pantalla con su primera temporada a finales de este 2026.

Hoult interpretará al personaje al que le dio vida Kenneth Branagh en las películas.

Hoult interpretará al personaje al que le dio vida Kenneth Branagh en las películas.

HBO anunció hoy la incorporación de Nicholas Hoult (Superman y Nosferatu) al elenco de la segunda temporada de la serie original Harry Potter, en el papel del profesor Gilderoy Lockhart.

Hoult se suma al elenco ya anunciado de la serie, protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros nombres.

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De qué trata Harry Potter

Titulada “Harry Potter y la piedra filosofal” —basada en el título del primer libro de “Harry Potter”— la primera temporada comienza con el undécimo cumpleaños de Harry (McLaughlin), cuando recibe una carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, lo que le abre un nuevo mundo al tiempo que le obliga a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado.

Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Jon Brown, guionista de la primera temporada de la adaptación, ha sido ascendido a co-showrunner de la segunda temporada.

La producción ejecutiva también está a cargo de J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, así como de David Heyman, de Heyday Films.

La primera temporada de Harry Potter llegará a la pantalla de HBO y HBO esta navidad. La segunda temporada de la serie, que se basará en el libro “Harry Potter y la cámara secreta”, comenzará a filmarse esta primavera.

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