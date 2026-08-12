HBO confirmó que Nicholas Hoult se une a la serie de "Harry Potter" como Gilderoy Lockhart + Agregar ámbito en









La serie basada en la saga literaria creada por J.K. Rowling llegará a la pantalla con su primera temporada a finales de este 2026.

Hoult interpretará al personaje al que le dio vida Kenneth Branagh en las películas.

HBO anunció hoy la incorporación de Nicholas Hoult (Superman y Nosferatu) al elenco de la segunda temporada de la serie original Harry Potter, en el papel del profesor Gilderoy Lockhart.

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Hoult se suma al elenco ya anunciado de la serie, protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros nombres.

De qué trata Harry Potter Titulada “Harry Potter y la piedra filosofal” —basada en el título del primer libro de “Harry Potter”— la primera temporada comienza con el undécimo cumpleaños de Harry (McLaughlin), cuando recibe una carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, lo que le abre un nuevo mundo al tiempo que le obliga a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado.

Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Jon Brown, guionista de la primera temporada de la adaptación, ha sido ascendido a co-showrunner de la segunda temporada.

La producción ejecutiva también está a cargo de J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, así como de David Heyman, de Heyday Films.

La primera temporada de Harry Potter llegará a la pantalla de HBO y HBO esta navidad. La segunda temporada de la serie, que se basará en el libro “Harry Potter y la cámara secreta”, comenzará a filmarse esta primavera.