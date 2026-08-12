Pensiones No Contributivas de ANSES: ¿quiénes pueden perder el beneficio este mes?

Los controles de ANSES pueden interrumpir una PNC ante determinadas situaciones. Qué condiciones deben mantener los titulares y cómo reclamar.

Las Pensiones No Contributivas se abonan en agosto según la terminación del DNI de cada titular.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) continúan dentro del esquema de prestaciones que ANSES abona durante agosto de 2026. El beneficio contempla distintas situaciones y está sujeto a condiciones específicas según la prestación otorgada.

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Para conservar la cobertura, los titulares deben mantener las circunstancias que dieron origen al otorgamiento . La administración previsional puede realizar verificaciones y solicitar información cuando detecta cambios que podrían modificar la situación del beneficiario.

Ante una interrupción, existen mecanismos para conocer el motivo y pedir que se revise la medida. El procedimiento dependerá de si se trata de una suspensión, un mensual que no fue acreditado o una decisión administrativa que requiere ser reconsiderada.

Las PNC incluyen prestaciones destinadas a personas con invalidez laboral, madres de siete o más hijos y adultos mayores , entre otros casos contemplados por la normativa. Cada categoría tiene criterios particulares que deben continuar vigentes después del otorgamiento.

Una modificación en las circunstancias personales puede afectar la continuidad del beneficio. Entre los aspectos que pueden ser revisados se encuentran la situación socioeconómica, la condición que originó la prestación y los requisitos específicos correspondientes a cada tipo de pensión.

También pueden producirse interrupciones cuando ANSES detecta irregularidades o incumplimientos durante sus controles. En esos casos, el organismo puede detener temporalmente las acreditaciones mientras analiza la situación y determina si corresponde mantener, reactivar o finalizar la prestación.

¿Qué pasa si salgo del país por más de 90 días?

La permanencia prolongada fuera de la Argentina constituye una situación que puede afectar el cobro. Los titulares de una PNC que permanezcan más de 90 días consecutivos en el exterior pueden quedar alcanzados por una suspensión de la prestación.

El período se considera a partir de la salida del territorio nacional y el límite debe tenerse en cuenta especialmente cuando se planifican viajes extensos. Superar ese plazo puede generar una interrupción en las acreditaciones mientras se regulariza la situación ante el organismo.

Por eso, quienes reciben una PNC y realizan viajes internacionales prolongados deben contemplar esta condición antes de ausentarse. La medida está vinculada con los requisitos de permanencia exigidos para conservar este tipo de asistencia estatal.

Pasos para reclamar y reactivar el cobro de tu pensión suspendida

Si el beneficiario detecta que el dinero no fue acreditado, primero debe identificar si se trata de una suspensión del beneficio o de un haber impago. Esa diferencia determina el procedimiento que corresponde iniciar ante ANSES.

Cuando se reclama un mensual no cobrado, puede utilizarse el formulario Reclamo de Haberes Impagos (PS 6.5). En determinados casos debe presentarse ante la entidad donde se percibe habitualmente la prestación, con la certificación de una autoridad responsable del establecimiento.

También existe una alternativa digital para solicitar la revisión. El titular puede ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción destinada a reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado, conocida como Activación/Repago.

Calendario de pagos confirmado para Pensiones No Contributivas

El cronograma de agosto establece que los titulares de PNC reciben sus haberes de acuerdo con la terminación del DNI. El esquema comienza el lunes 10 y se extiende durante cinco jornadas hábiles.

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

Quienes no encuentren el depósito correspondiente en la fecha asignada pueden revisar el estado de la prestación desde los canales digitales de ANSES. La consulta permite determinar si existe una suspensión o si el inconveniente corresponde exclusivamente a la acreditación.

Si la situación requiere atención presencial, también es posible solicitar un turno en una oficina de ANSES y concurrir con la documentación necesaria para que el organismo analice el caso.

Mantener actualizada la información personal y atender las notificaciones del organismo permite detectar con mayor rapidez cualquier inconveniente relacionado con la prestación. Ante una interrupción, consultar el motivo oficial es el primer paso para determinar cómo continuar.