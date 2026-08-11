Murió una influencer de 26 años durante una transmisión en TikTok + Agregar ámbito en









Mina Chan falleció en Seúl mientras abordaba en redes el acoso que denunciaba desde hacía semanas, relacionado con una controversia en torno a la banda de K-pop ENHYPEN.

Una transmisión en TikTok terminó en tragedia con la muerte de una influencer.

Mina Chan, una influencer surcoreana de 26 años, fue encontrada sin vida en su vivienda de Seúl después de haber realizado una transmisión en redes para referirse al acoso que denunciaba desde hacía semanas. El episodio estaba relacionado con una polémica que había surgido en torno al grupo de K-pop ENHYPEN. La policía investiga el caso como un presunto suicidio.

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De acuerdo con el Korea Herald, agentes del distrito de Yongsan llegaron al domicilio de la joven alrededor de las 5:00, luego de recibir un aviso de emergencia, y encontraron su cuerpo en el lugar.

La muerte fue comunicada públicamente por la hermana menor de Chan, quien escribió en redes sociales: “Mi querida hermana mayor, que siempre fue amable y cariñosa con todos los que conocía, falleció. Les pido amablemente que la tengan presente en sus pensamientos y oraciones”.

Murió a los 26 años una influencer mientras hacía una transmisión en TikTok. La polémica de Mina Chan con ENHYPEN La controversia que derivó en la ola de críticas contra Chan comenzó semanas antes, durante un recital de ENHYPEN en Estados Unidos. En ese momento, la joven intentó que Sunoo, integrante de la agrupación, le entregara un ramo de flores a Ni-ki, otro de los miembros.

El gesto provocó una reacción negativa entre algunos seguidores del grupo, quienes consideraron que Chan había sobrepasado los límites en su interacción con los artistas. A partir de entonces, la creadora comenzó a recibir cuestionamientos y mensajes de acoso en plataformas digitales.

Frente a las críticas, Chan publicó en X una extensa carta en la que reconoció que su comportamiento había sido inapropiado y pidió disculpas tanto a Sunoo como a sus seguidores. “Siento que mis acciones terminaron aprovechándose de la amabilidad de Sunoo. Lo siento muchísimo. Me disculpo profundamente con él y con todos sus fans”, escribió. En otro fragmento de la publicación, explicó cómo su vínculo con el grupo había influido en su percepción de la situación: “Al asistir varias veces a las sesiones de autógrafos, me engañé a mí misma pensando que estaba más cerca de los miembros de lo que realmente estaba. Lamento profundamente mi comportamiento". El caso vuelve a mostrar el impacto que puede tener el acoso en redes sociales cuando una polémica se extiende entre los seguidores de una figura pública.