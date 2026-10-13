Desembarco, marcha nocturna y combate: así entrenó el Reino Unido para defender Malvinas

Unos 150 soldados británicos y 100 reservistas locales recrearon durante seis días una operación de la guerra de 1982. En paralelo, el gobierno argentino confirmó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Los ejercicios se dieron en medio de la tensión por el proyecto Sea Lion.

Unos 150 soldados británicos y un centenar de reservistas locales participaron de un ejercicio de seis días que recreó una operación de la guerra de 1982 , según reveló el medio británico The Times. La reacción se da en medio de la creciente tensión entre ambos gobiernos por la soberanía del archipiélago y el avance de proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte.

En detalle, los ejercicios recrearon un desembarco y recuperación del territorio . La maniobra incluyó operaciones anfibias, desplazamientos nocturnos y prácticas de combate en terrenos rocosos, según informó el diario británico.

El ejercicio se extendió durante seis días y reunió a unos 150 integrantes de la Compañía B del Segundo Batallón del Regimiento de Paracaidistas británico y alrededor de 100 reservistas de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas. Según consignó The Times, el ejercicio recreó aspectos de la Operación Sutton, el desembarco que las fuerzas del Reino Unido llevaron adelante en mayo de 1982 para recuperar el control de las islas tras la ocupación argentina.

La maniobra comenzó con el traslado de un grupo de paracaidistas a bordo del buque patrullero HMS Medway hasta la costa de San Carlos, en la isla Soledad. Desde allí, los soldados utilizaron embarcaciones inflables para llegar a tierra y reunirse con el resto de la unidad.

Luego realizaron una marcha nocturna de aproximadamente 32 kilómetros hasta Goose Green , un punto estratégico durante la guerra de 1982. Una vez allí, ejecutaron una incursión simulada contra un centro de comunicaciones, con apoyo aéreo de aviones de combate Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la unidad avanzó varios kilómetros y neutralizó a las fuerzas enemigas simuladas en la zona.

La operación continuó con el traslado de efectivos y equipos en helicópteros S-29 y un nuevo avance táctico hacia Wireless Ridge, una elevación estratégica ubicada a pocos kilómetros de Puerto Argentino. Allí, las tropas practicaron combate a corta distancia en un terreno que combinaba turba, zonas pantanosas y sectores rocosos.

La disputa con la Argentina y el antecedente de 1982

La publicación de The Times vinculó el ejercicio con el renovado cruce político por la soberanía de las islas. El presidente Javier Milei había reiterado que la Argentina buscará recuperar el territorio y cuestionado la presencia británica, mientras que el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, sostuvo que su gobierno haría lo necesario para mantener las islas bajo control británico y apeló a la voluntad de sus habitantes.

El cruce diplomático tuvo un nuevo capítulo este martes: la ministra de Relaciones Exteriores británica, Uma Kumaran, criticó las "declaraciones incendiarias" de Milei y las "declaraciones públicas cada vez más agresivas" del Canciller Pablo Quirno.

"Responderemos con firmeza y prontitud a las amenazas argentinas de aplicar medidas que exceden su jurisdicción y que tienen como objetivo atemorizar a las empresas", amplió Kumaran.

Más allá de las declaraciones cruzadas, The Times aseguró que una fuente de Defensa señaló que la maniobra formaba parte de los ejercicios militares planificados y que no fue organizada como respuesta directa a las declaraciones argentinas.

La guerra de Malvinas se extendió durante 74 días en 1982 y terminó con la rendición de las fuerzas argentinas. El conflicto dejó 649 militares argentinos muertos, 255 británicos y tres habitantes de las islas. Desde entonces, el Reino Unido mantiene una guarnición militar permanente en el archipiélago, mientras la Argentina sostiene su reclamo de soberanía.