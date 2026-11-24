Londres destinará 18 millones de libras a sus dominios de ultramar, entre ellos el archipiélago, en medio de la disputa con el Gobierno de Javier Milei por la explotación petrolera y a días de una decisión clave del Tribunal del Mar.

El gobierno británico anunció 18 millones de libras para reforzar la seguridad de sus territorios de ultramar, incluyendo las Malvinas.

El Gobierno del Reino Unido anunció una partida de 18 millones de libras esterlinas (unos u$s23 millones) para reforzar la seguridad de sus territorios de ultramar , entre los que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur . La decisión se conoció en medio de una nueva escalada de tensión diplomática con la administración de Javier Milei y a cuatro días del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el proyecto petrolero Sea Lion , en el Atlántico Sur.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, los fondos estarán destinados a fortalecer las capacidades policiales, los sistemas de justicia penal, la seguridad marítima y la ciberseguridad , además de mejorar el intercambio de información entre los territorios. El comunicado no menciona específicamente a la Argentina ni al conflicto por la soberanía de las islas, pero contempla recursos para hacer frente a amenazas emergentes y a las actividades de lo que Londres considera Estados hostiles.

“Los territorios de ultramar son una parte esencial de la familia de naciones británicas y, en un mundo más peligroso, nuestra seguridad está cada vez más interconectada”, expresó el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband . Y agregó: “Mediante la mejora de la policía, la justicia y la seguridad, la financiación anunciada hoy contribuirá a protegernos de los actores malintencionados que pretenden perjudicarnos , desde el crimen organizado hasta los ciberdelincuentes y los Estados hostiles”.

El anuncio coincidió con el inicio de una cumbre que reúne en Londres, entre el 23 y el 26 de noviembre, a representantes de los 14 territorios que el Reino Unido considera de ultramar . En ese marco, la ministra británica para esos territorios, Uma Kumaran , recibió al presidente de la Asamblea Legislativa de las Malvinas, Jack Ford. La funcionaria cuestionó en otras oportunidades las medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra las empresas que operan en el archipiélago sin autorización de Buenos Aires.

El anuncio británico se produjo en una semana clave para la estrategia jurídica y diplomática que lleva adelante el Gobierno argentino en su disputa con Londres. El sábado 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar , con sede en Hamburgo, dará a conocer su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Las empresas prevén iniciar las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial de petróleo en 2028. Durante las audiencias realizadas el 10 y el 11 de noviembre en Alemania, la delegación argentina advirtió sobre las consecuencias ambientales y económicas que podría tener la explotación unilateral de recursos naturales en aguas cuya soberanía está en disputa.

El Reino Unido, por su parte, cuestionó la jurisdicción del futuro tribunal arbitral y rechazó que existan razones de urgencia para disponer las medidas reclamadas por la Argentina. El pronunciamiento del 28 de noviembre se limitará a la solicitud de medidas provisionales y no resolverá la controversia de fondo por la soberanía de las islas.

La medida se conoce en un contexto de escalada de tensión con Argentina por la soberanía de las islas y la explotación petrolera.

En paralelo al reclamo internacional, la Casa Rosada busca avanzar en el Congreso con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía el régimen de sanciones contra las compañías y los proveedores involucrados en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. Sin embargo, el oficialismo no consiguió reunir el quórum necesario para tratar la iniciativa en la Cámara de Diputados el miércoles 18 de noviembre y debió revisar su estrategia parlamentaria.

La Cancillería también mantiene abiertos procedimientos sancionatorios contra personas físicas y jurídicas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las Malvinas. A la controversia por la explotación petrolera se sumó en las últimas semanas el repudio del Gobierno argentino a la visita de la princesa Ana al archipiélago, que la administración de Milei calificó como una provocación.

La ruta marítima entre Chile y Malvinas suma tensión a la disputa

Otro de los puntos de preocupación para la Casa Rosada es la reanudación de una ruta marítima entre Punta Arenas y las Malvinas, suspendida desde 2011. El buque chileno Danstar tiene previsto realizar su primer viaje el 17 de diciembre, con suministros para el archipiélago.

La naviera Easter Island confirmó que no solicitará autorización argentina para realizar el trayecto, aunque deberá notificar el paso de la embarcación por aguas jurisdiccionales del país. La compañía sostiene que se amparará en el derecho de paso inocente, mientras que el Gobierno argentino reclama que se cumpla con la normativa nacional y se solicite autorización previa.

El viaje suma un nuevo foco de tensión en la relación con Chile, aunque la Casa Rosada busca evitar que el episodio derive en un conflicto diplomático con el país vecino, que mantiene su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

En ese escenario, el anuncio de Londres para reforzar la seguridad de sus territorios de ultramar se suma a una serie de controversias diplomáticas que tienen como eje el Atlántico Sur. La decisión del Tribunal del Mar sobre Sea Lion será el próximo capítulo de una disputa que combina reclamos de soberanía, explotación de recursos naturales y relaciones regionales.