El peronismo propone quitar beneficios a empresas chilenas por su actividad en Malvinas

La iniciativa busca dejar sin efecto dos acuerdos con Chile sobre inversiones e impuestos. El diputado cuestionó la reanudación del servicio marítimo entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

El diputado nacional Guillermo Michel, del peronismo entrerriano, presentó un proyecto para que la Argentina denuncie dos acuerdos económicos con Chile , en rechazo a la reanudación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas . La iniciativa apunta a retirar las protecciones y ventajas fiscales que esos convenios otorgan a las empresas chilenas que invierten en el país.

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El legislador cuestionó la navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de Easter Island Naviera , prevista para noviembre. Según señaló, el viaje permitirá abastecer a los habitantes de las islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino.

“El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas […] es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.

La propuesta insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a efectuar la denuncia de dos instrumentos bilaterales , es decir, dar los pasos para poner fin a la participación argentina en esos acuerdos.

El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones , aprobado por la Ley 24.342. El segundo es el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal , aprobado por la Ley 27.274.

Según los fundamentos difundidos por el legislador, estos acuerdos conceden beneficios a las empresas chilenas que realizan inversiones y obtienen rentas en la Argentina. Entre ellos, mencionó los límites a las retenciones sobre pagos de dividendos, intereses y regalías.

La iniciativa busca que el Gobierno revise esas ventajas como respuesta a la colaboración logística que Michel atribuye a Chile en el territorio insular.

Michel cuestionó el vínculo comercial con Malvinas

“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales”, sostuvo el diputado. También afirmó que la Argentina no puede ignorar el accionar de países que “prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”.

Michel vinculó su propuesta con la necesidad de trasladar el reclamo de soberanía al plano económico.

“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, expresó.

El legislador aclaró que su planteo no busca interrumpir las relaciones diplomáticas entre ambos países. “No se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, concluyó.