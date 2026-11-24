Dos hombres fueron arrestados por sospecha de robo y allanamiento tras una intrusión en Anmer Hall, la casa de campo de la familia real.

La policía investiga un allanamiento en Anmer Hall, la residencia de campo que utilizan el príncipe William y Kate en Norfolk.

La policía británica detuvo a dos hombres sospechosos de robo y allanamiento tras una intrusión en Anmer Hall, la residencia de campo del príncipe británico William y su esposa, Kate Middleton. El hecho ocurrió en la finca real de Sandringham, en Norfolk, al este del país. Al momento del episodio, ninguno de los integrantes de la familia se encontraba en la propiedad.

El aviso que dio inicio al operativo llegó el lunes por la noche, luego de que se detectara actividad sospechosa en el lugar. Las autoridades no difundieron detalles sobre cómo se produjo el ingreso ni sobre los elementos que pudieron haber sido sustraídos. Tampoco se precisó si los sospechosos tenían algún vínculo previo con la propiedad.

El diario británico The Sun había sido el primero en informar sobre el ingreso por la fuerza a la mansión, que cuenta con diez dormitorios. La propiedad fue un regalo de bodas de la difunta reina Isabel II a William y Kate en 2011.

Anmer Hall forma parte de la finca de Sandringham, una de las propiedades de la familia real británica ubicada en el condado de Norfolk. Aunque William y Kate suelen alojarse allí durante sus períodos de descanso, su residencia principal se encuentra en la finca del Castillo de Windsor , al oeste de Londres.

La información sobre el allanamiento fue difundida mientras el príncipe cumplía con una actividad institucional en la capital británica. El heredero visitaba al primer ministro, Andy Burnham, en su oficina de Downing Street, sede oficial del Gobierno.

Por el momento, la policía de Norfolk no había realizado declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Desde el entorno del príncipe, en tanto, un portavoz evitó brindar precisiones y señaló que no realizan comentarios sobre cuestiones vinculadas con la seguridad.

Cordon Press

La visita de William a Downing Street

El episodio se conoció durante una jornada en la que William mantenía un encuentro con el jefe del Gobierno británico. Si bien los integrantes de la familia real suelen participar de actos oficiales junto a dirigentes políticos y ministros, las visitas a Downing Street son menos habituales.

La residencia oficial de los primeros ministros británicos funciona en el número 10 de esa calle desde 1735. A lo largo de la historia, distintos miembros de la monarquía mantuvieron allí encuentros institucionales y participaron de actividades vinculadas con el funcionamiento del Gobierno.

La reina Isabel II cenó en ese lugar con Winston Churchill en 1955, poco antes de que el entonces primer ministro dejara el cargo. En 2012, durante el año de su Jubileo de Diamante, también se convirtió en la primera monarca en posiblemente 200 años en asistir a una reunión del Consejo de Ministros en Downing Street.

Por su parte, el rey Carlos III también visitó en varias oportunidades la sede gubernamental cuando todavía era príncipe de Gales, para participar de reuniones y conocer el funcionamiento del Ejecutivo. La princesa Diana estuvo allí hace casi exactamente 37 años, en 1989.

Mientras avanza la investigación por el ingreso a Anmer Hall, las autoridades todavía no brindaron información oficial sobre los responsables ni sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho.