Reino Unido: dos hombres fueron detenidos tras entrar en la casa de campo del príncipe Guillermo y su esposa + Agregar ámbito en









Los sospechosos habrían ingresado encapuchados a Anmer Hall, la residencia de campo de los príncipes de Gales. La pareja y sus tres hijos no estaban en el lugar.

Dos hombres fueron arrestados por sospecha de robo y allanamiento tras ingresar a la residencia de campo del príncipe Guillermo y su esposa Catalina en Sandringham.

La Policía británica detuvo a dos hombres sospechosos de ingresar a la residencia de campo del príncipe Guillermo y su esposa Catalina, ubicada en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra. El episodio ocurrió el lunes por la noche y es investigado como un posible caso de robo y allanamiento, según informaron medios británicos.

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De acuerdo con el diario The Sun, los intrusos, que llevaban el rostro cubierto, entraron en Anmer Hall, una mansión de diez habitaciones que la familia real utiliza como casa de descanso. La pareja y sus tres hijos no se encontraban allí al momento del hecho, ya que permanecían en su residencia principal, en Windsor.

La Policía de Norfolk informó que recibió un aviso por una actividad sospechosa en una propiedad de la finca y desplegó un operativo de búsqueda con perros, drones y un helicóptero. Los dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de robo y allanamiento y permanecían bajo custodia. Hasta el momento, no habían sido imputados formalmente.

Una residencia de campo con antecedentes de seguridad Anmer Hall fue un regalo de la reina Isabel II a Guillermo y Catalina por su casamiento en 2011. La propiedad, una mansión georgiana de ladrillo rojo situada a unos 170 kilómetros al norte de Londres, es utilizada por la familia durante fines de semana y vacaciones. Su vivienda habitual es Forest Lodge, dentro de la finca del castillo de Windsor.

La policía investiga el episodio ocurrido el lunes por la noche en la propiedad de Norfolk. Desde el entorno del príncipe Guillermo evitaron hacer comentarios sobre el episodio y señalaron que no se pronuncian sobre cuestiones vinculadas con la seguridad. La Policía tampoco informó si los intrusos llegaron a sustraer objetos ni si provocaron daños en la propiedad.

El hecho vuelve a poner el foco sobre la seguridad de las residencias de la familia real británica. En octubre de 2024, delincuentes ingresaron a una dependencia agrícola de la finca de Windsor y robaron una camioneta y un cuatriciclo. En diciembre de 2021, un hombre armado con una ballesta fue detenido dentro de los terrenos del castillo, luego de amenazar con matar a la reina Isabel II. En 1982, otro episodio de alto impacto ocurrió cuando Michael Fagan logró ingresar a los aposentos privados de Isabel II en el Palacio de Buckingham y llegó hasta su dormitorio mientras la monarca se encontraba allí.