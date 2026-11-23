Pánico en un recital en Manchester: evacuaron a más de 12.000 personas por una sustancia desconocida + Agregar ámbito en









El espectáculo fue interrumpido después de que numerosos asistentes presentaran problemas respiratorios e irritación ocular. Más de 50 personas recibieron asistencia médica y la policía investiga qué ocurrió.

Miles de personas se intoxicaron en un recital en Manchester Getty

Un concierto del rapero estadounidense Don Toliver terminó de manera inesperada en Manchester, Reino Unido, cuando más de 12.000 espectadores debieron abandonar el estadio Co-op Live tras la presunta liberación de una sustancia irritante entre el público.

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El episodio ocurrió durante la noche del domingo 22 de noviembre y provocó un importante despliegue de los servicios de emergencia. Varios asistentes comenzaron a experimentar tos persistente, ardor en los ojos y dificultades para respirar, lo que obligó a interrumpir la presentación.

Alrededor de las 22, hora local, los responsables del estadio alertaron a las autoridades. Ante la magnitud de la situación, la Policía del Gran Manchester declaró un incidente mayor para coordinar el operativo de evacuación y asistencia sanitaria.

Testigos señalaron que el artista abandonó el escenario mientras se encendían las luces del recinto. Otros espectadores aseguraron haber percibido un olor intenso y desagradable antes de que comenzaran los problemas respiratorios.

Investigan si se liberó gas lacrimógeno durante el concierto El Servicio de Ambulancias del Noroeste de Inglaterra confirmó que más de 50 personas fueron atendidas en el lugar y una debió ser trasladada a un hospital.

Aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de que se tratara de gas lacrimógeno, las autoridades aclararon que todavía no se había identificado la sustancia. La subjefa policial Steph Parker explicó que la investigación busca determinar qué elemento provocó los síntomas y cómo llegó a dispersarse entre los asistentes. Además, se realizaron tareas preventivas de descontaminación y se recomendó a quienes presentaran molestias después de abandonar el estadio que buscaran atención médica. Los responsables del Co-op Live aseguraron que colaboran con la investigación para esclarecer lo sucedido. El recital formaba parte de la gira Nitrous de Don Toliver, quien tenía previstas otras dos presentaciones en Londres durante el lunes y el martes.

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