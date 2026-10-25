Donald Trump amenaza con atacar Irán este domingo: "Puede que tenga que rematarlo"

Washington evalúa una nueva ofensiva contra Teherán, mientras el presidente iraní Masoud Pezeshkian responsabiliza a Estados Unidos por el fracaso de las negociaciones.

El presidente estadounidense amenazó con nuevos ataques contra Irán y deslizó que la ofensiva podría comenzar este domingo. Sin embargo, aseguró que un acuerdo diplomático todavía es posible.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría atacar Irán este domingo , aunque aseguró que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Sus declaraciones coinciden con reportes sobre los preparativos militares de Washington e Israel para una nueva ofensiva, mientras Teherán responsabiliza a la administración estadounidense por el estancamiento de las negociaciones.

“Estamos pensando en hacerlo, y quizá mañana”, declaró Trump este sábado ante los periodistas cuando le preguntaron por el avance de sus deliberaciones sobre una posible operación militar. Sin embargo, evitó confirmar si ya tomó una decisión y respondió: “¿De verdad creen que voy a decirles si voy a hacerlo?”.

El mandatario justificó la presión sobre Teherán con el argumento de que busca impedir que Irán desarrolle un arma nuclear . Según su postura, una operación estadounidense anterior no habría sido suficiente para garantizar que el objetivo se mantenga en el tiempo: “Tengo que hacerlo permanente. Esa es la única razón por la que lo hago”.

Trump también sostuvo que los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz aumentaron desde el comienzo de la guerra, aunque no precisó qué medidas podría tomar a continuación. Por ahora, mantiene abiertas tanto la alternativa militar como la posibilidad de una salida diplomática: “Puede que tenga que rematarlo, o quizá lleguen a un acuerdo, pero no estoy seguro. En cualquier caso, ganamos”.

Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian culpó a Estados Unidos por el colapso de las conversaciones para alcanzar un acuerdo interino . La disputa diplomática se desarrolla en paralelo con las advertencias militares y la incertidumbre sobre los próximos pasos de ambos gobiernos.

El presidente estadounidense justificó la presión militar con el argumento de impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Trump defendió las operaciones militares contra Irán

Durante un acto de campaña celebrado el sábado en Georgia, Trump aseguró: “Tengo que dejar de matar a líderes iraníes, porque tengo que averiguar con quién demonios estamos negociando”,.

En el mismo discurso, el presidente describió el alcance de los daños que atribuye a las operaciones estadounidenses y afirmó que Irán perdió capacidades militares y parte de su conducción política: “No tienen aviones, ni barcos, ni nada, ni líderes. El líder de nivel uno ha desaparecido, el líder de nivel dos ha desaparecido”, expresó.

El mandatario también volvió a defender su decisión de retirar a Estados Unidos, en 2018, del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 durante la presidencia de Barack Obama. El pacto, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), establecía restricciones al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones.

“Di por terminado uno de los peores acuerdos jamás alcanzados, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de Barack Hussein Obama, o como algunos lo llaman, el acuerdo nuclear con Irán, que era un camino hacia un arma nuclear para Irán. Lo terminé, por suerte, justo a tiempo”, sostuvo.

Trump volvió a cuestionar el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 durante la presidencia de Barack Obama. Depositphotos

EEUU e Israel preparan una posible nueva ofensiva

Las declaraciones de Trump coinciden con informaciones publicadas por The New York Times sobre los preparativos de Washington y Tel Aviv para reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos. Los reportes alimentan las versiones sobre una nueva escalada, aunque el mandatario no confirmó que haya tomado una decisión definitiva.

Trump aseguró que las operaciones militares estadounidenses Midnight Hammer y Epic Fury destruyeron la capacidad iraní de enriquecer uranio. La primera se llevó a cabo en 2025, mientras que la segunda tuvo lugar entre febrero y mayo de este año, según la información proporcionada: “Los derrotamos militarmente, financieramente y de otras maneras. Tenemos que asegurarnos de que nunca, nunca tengan un arma nuclear”, agregó.

La posibilidad de un ataque este domingo mantiene en vilo el escenario diplomático y militar. Washington sostiene que busca impedir que Irán desarrolle armas nucleares, mientras Teherán acusa al Gobierno estadounidense de haber obstaculizado las negociaciones para alcanzar un entendimiento.

Por ahora, Trump no confirmó si ordenará una nueva ofensiva o si dará margen a un acuerdo. Sus declaraciones dejan abiertas ambas alternativas en medio de los reportes sobre preparativos militares y de una creciente tensión entre los dos países.